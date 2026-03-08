Главная Новости В Лондоне появится новое автосалонное событие масштаба Geneva Motor Show, и оно обещает быть грандиозным
Новости

В Лондоне появится новое автосалонное событие масштаба Geneva Motor Show, и оно обещает быть грандиозным

Великобритания готовится к весенне-летнему автосезону и местным выборам, автолюбители обсуждают политические перспективы и скорое возвращение автошоу.
РедакцияР
Редакция
08.03.2026, 14:22·2 мин
single
Фото: autoexpress

Прощайте, суровые и мрачные зимние месяцы, отмеченные политической неразберихой. Весна и лето обещают больше тепла, света и безопасности на дорогах.

Предстоящие полгода традиционно считаются самым приятным и простым временем для автомобилистов. Однако стоит помнить, что мы и наши пассажиры, имеющие право голоса, составляем около 50 миллионов человек. Говорить о нашем значительном, но пока не реализованном политическом влиянии — не преувеличение.

Поэтому, готовясь к весенне-летнему сезону — будь то обслуживание текущего автомобиля или приобретение нового — важно не забывать и о предстоящих местных выборах в некоторых регионах Великобритании, а также о возможных досрочных выборах в парламент до установленного срока в 2029 году. Избирательные участки предоставят автомобилистам шанс донести до политиков своё недовольство и обозначить свои требования на будущее.

К сожалению, порадовать поклонников автопрома новостью о возвращении Женевского автосалона, некогда крупнейшей ежегодной автомобильной выставки мира, не получится — его возрождения пока не предвидится.

Однако благодаря инициативе двух опытных предпринимателей, связанных с автомобильными выставками, уже через год в Великобритании планируется масштабное мероприятие, напоминающее женевский автосалон. Место проведения выбрано внушительное, бетонное по архитектуре и расположено в непосредственной близости от городского аэропорта, как и знаменитый Palexpo в Швейцарии.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация