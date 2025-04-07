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Оставшиеся 90 минут до начала: Комментарий Юки Цуноды

Юки Цунода готовится к своей первой гонке за Red Bull Racing и делится своими ожиданиями на домашнем этапе Гран При Японии. В условиях переменчивой погоды пилот надеется на успешный финиш и заработанные очки.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.04.2025, 09:53·2 мин
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Фото: F1news.ru

Молодой пилот Юки Цунода в своем дебютном выступлении за команду Red Bull Racing не смог завоевать лучшие стартовые позиции, начав гонку лишь с 14-й строчки стартового решета.

В комментарии Юки Цунода поделился своими эмоциями перед стартом Гран При Японии: "Я очень горжусь возможностью выступить на домашнем этапе вместе с командой Red Bull. Этот этап особенно важен, так как это последний Гран При Японии для Red Bull и Honda. Сегодня для меня особенный день, и я надеюсь на успешную гонку".

Юки Цунода признался, что пока находится в процессе изучения новой машины, но поставил перед собой цель - заработать очки. Пилот отметил, что несмотря на сложности, он доволен прогрессом, достигнутым в подготовке к гонке, и намерен объединить все знания и навыки на трассе.

Искренне надеясь на успешное завершение гонки, Юки Цунода отметил, что в условиях переменчивой погоды возможно любое развитие событий, и пожелал завершить гонку и быть счастливым независимо от итогов.

Источник

Юки Цунода (75)Red Bull Racing (360)

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