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Одна из главных составляющих успеха – это потеря памяти. Не думать о прошлых гонках, о результатах, а сосредоточиться на текущем моменте.

Кими Антонелли готовится к гонке в Барселоне и радуется поддержке болельщиков. Пилот обсуждает планы на уик-энд и оценивает конкурентов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.06.2025, 14:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Кими Антонелли стартует в Барселоне шестым и надеется финишировать повыше...

Кими Антонелли отмечает, что рад видеть столько болельщиков на трибунах. Вспоминает восторженный прием в Имоле и признаёт, что это был один из наиболее ярких моментов в его жизни. Всем участникам гонки приятно получать такую поддержку, которая не так уж часто встречается.

В ходе пятничных тренировок команда сосредотачивалась на длинных сериях кругов с целью собрать максимум информации. Учитывая жаркую погоду, особое внимание уделяется состоянию шин и успешному старту. Что касается темпа, то на первых двух тренировках он был хорошим, однако соперники также продемонстрировали высокую производительность. Пилот собирается приложить все усилия и оценит результат после гонки.

Источник

Андреа Кими Антонелли (49)Mercedes (314)

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