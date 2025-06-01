Одна из главных составляющих успеха – это потеря памяти. Не думать о прошлых гонках, о результатах, а сосредоточиться на текущем моменте.

Кими Антонелли стартует в Барселоне шестым и надеется финишировать повыше...

Кими Антонелли отмечает, что рад видеть столько болельщиков на трибунах. Вспоминает восторженный прием в Имоле и признаёт, что это был один из наиболее ярких моментов в его жизни. Всем участникам гонки приятно получать такую поддержку, которая не так уж часто встречается.

В ходе пятничных тренировок команда сосредотачивалась на длинных сериях кругов с целью собрать максимум информации. Учитывая жаркую погоду, особое внимание уделяется состоянию шин и успешному старту. Что касается темпа, то на первых двух тренировках он был хорошим, однако соперники также продемонстрировали высокую производительность. Пилот собирается приложить все усилия и оценит результат после гонки.