Большинство проданных в первом квартале легковых автомобилей - 2024 года выпуска

По данным агентства «АВТОСТАТ», за первый квартал текущего года в России было продано 209,6 тыс. новых легковых автомобилей, выпущенных в 2024 году. Это составляет 84,9% от всего объема рынка за три месяца.

Анализируя продажи по маркам, можно отметить, что более 95% от общего числа "прошлогодних" машин принадлежат Belgee, OMODA, GAC, JAECOO, Geely, Soueast, TANK и Foton. У Jetour, Changan, Dongfeng, EXEED, Sollers и Evolute этот показатель находится в диапазоне 90 – 95%. Однако у брендов XCITE, KNEWSTAR, Oting, ROX и VGV все проданные автомобили являются моделями 2024 года.

Следует отметить, что на российском рынке до сих пор можно найти автомобили 2023 года выпуска, доля которых за январь – март составила 4,7% (11,7 тыс. шт.). Очень высокий процент старых моделей у марки ORA, где 99,2% проданных машин относятся к прошлому году. Также значительная часть продаж у MG (88,1%), Jetta (85,3%), Livan (77,8%) и FAW (64,5%) - это автомобили предыдущего года.

Что касается автомобилей 2025 года выпуска, то в первом квартале было продано 25,6 тыс. машин, что составляет 10,4% от общего объема рынка. Наибольшую долю среди "свежих" моделей занимают УАЗ (32,6%), BAIC (25%), Solaris (20,2%), LADA (20,2%) и Chery (15,2%).