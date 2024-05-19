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80 минут до старта: Шарль Леклер делится своими мыслями

Пилот команды Ferrari - Шарль Леклер - покажет стартовую третью позицию на Гран При Имолы и надеется на борьбу за подиум. «Старт будет очень важным моментом на этой трассе, где обгонять достаточно сложно.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.05.2024, 14:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот команды Ferrari - Шарль Леклер - покажет стартовую третью позицию на Гран При Имолы и надеется на борьбу за подиум.

«Старт будет очень важным моментом на этой трассе, где обгонять достаточно сложно. Мы обычно хорошо стартуем, поэтому надеюсь, что и сегодня у нас всё будет по плану», - отметил Леклер.

Согонки в Монце, Монако и Имоле для меня одинаково значимы. Выступать за рулём Ferrari в Италии всегда особенно, ведь эта команда считается самой великой в мире Формулы 1. У нас здесь лучшие болельщики, и мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить наш болид.

«Я надеюсь, что сегодня мы сможем победить в гонке, хотя это будет серьезным испытанием. Но я готов сделать все, что от меня зависит», - подчеркнул Леклер.

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Шарль Леклер (18)

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