Недолго оставалось до старта: мнение Оскара Пиастри

Оскар Пиастри стартует в Гран-при Азербайджана вторым и готов бороться за победу. Молодой пилот выразил уверенность в своих силах и заявил, что главная цель на сегодня - выйти в лидеры гонки. Пиастри признал, что не будет легко обогнать лидера, но ничего невозможного нет.

«Разгон в сторону 1-го поворота довольно короткий, и чтобы захватить лидерство, нужно предпринять какие-то особенные действия, однако ничего невозможного нет. Гонка обещает быть насыщенной, многое может произойти на этой трудной трассе, особенно учитывая непредсказуемое поведение шин в этот уик-энд. Мы имеем хорошие стартовые позиции и будем бороться за каждый очко, несмотря на то, что Ferrari показывает хорошие результаты в этом уик-энд. McLaren имеет отличный темп, и я уверен, что мы сможем составить им конкуренцию, но задача не простая», - поделился своими мыслями Оскар Пиастри.

«В последние пять или даже шесть месяцев мы показываем высокие результаты на всех трассах, и я надеюсь, что сегодня будет так же. Выйти в лидеры с самого начала поможет мне упростить гонку, однако Шарль Леклер и Карлос Сайнс явно не собираются давать мне это сделать легко», - добавил гонщик McLaren.