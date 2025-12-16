В первой половине декабря 8 автопроизводителей изменили стоимость своих автомобилей

С 1 по 15 декабря 2025 года на российском рынке зафиксированы изменения цен на новые автомобили сразу у восьми автомобильных брендов. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на результаты мониторинга сайта «Цена Авто».

По данным исследования, в шести компаниях отмечено повышение стоимости отдельных моделей, у одной марки выявлено снижение цен, а еще у одного производителя произошла корректировка как в большую, так и в меньшую сторону.

В частности, компания Haval изменила ценники сразу на пять своих моделей. Кроссоверы F7 и H3 стали дороже на 50 тысяч рублей, что составляет от 1,4% до 1,9%. Повышение на 50 тысяч рублей коснулось и всех версий модели Jolion, за исключением комплектации Comfort, что соответствует приросту от 1,8% до 2,1%. Цены на купе-кроссовер F7x и полноприводный H7 увеличились на 100 тысяч рублей, то есть на 2,7–2,9%.

У бренда Solaris подорожали автомобили с механической коробкой передач. В частности, на 411–491 тысячу рублей (плюс 20,8–24,6%) выросли цены двух комплектаций кроссовера HC — Prime MT и Classic MT. Седан KRS в версии Comfort MT стал дороже на 330 тысяч рублей (+16,8%), а кросс-хэтчбек KRX в комплектациях Comfort MT и Luxe AV MT прибавил в цене 330–410 тысяч рублей, или на 16,8–20,7%.

Цена на кроссовер Exlantix ET увеличилась на 50 тысяч рублей (+0,7%), аналогичное повышение затронуло купе Exlantix ES (+0,8%). Кроссовер Hongqi HS7 в исполнении Deluxe стал дороже на 110 тысяч рублей (+2,2%), а седан Hongqi H6 в комплектации Dynamic — на 30 тысяч рублей (+0,7%). Полноприводные версии Belgee X70 прибавили в стоимости 30 тысяч рублей, что составляет 1,0–1,2%. Минивэн WEY 80 2025 модельного года в топовой комплектации Business Lounge подорожал на 200 тысяч рублей (+2,4%).

Изменения коснулись и коммерческих моделей LADA. Версии Comfort фургона Largus стали дороже на 8 тысяч рублей (+0,5%). Фургон LADA Niva Legend в исполнении «универсальный/бескаркасный» прибавил в цене 69 тысяч рублей (+4,3%), а версия «каркасный/техничка» подорожала на 79 тысяч рублей (+4,4%). Между тем комплектация «каркасный/усиленная крыша» этой же модели подешевела на 171 тысячу рублей, что составляет снижение на 9,2%.

Пикап Ambertruck Work стал единственной моделью, цены на которую снизились — минус 51 тысяча рублей или 2,3%.

Фото: АВТОСТАТ