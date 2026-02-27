Десять брендов контролируют 70% автопарка: структура российского рынка автомобилей в 2026 году

На 1 января 2026 года в России зарегистрировано 47,45 миллиона легковых автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», почти 70% всего автопарка страны приходится всего на десять ведущих марок, говорится в итоговом отчёте экспертов.

Наибольшее количество машин представлено отечественным брендом LADA — на российских дорогах насчитывается около 12,17 миллиона автомобилей этой марки. Среди иностранных производителей лидирует Toyota: эта японская компания занимает 9,5% всего автопарка, что соответствует 4,49 миллионам зарегистрированных автомобилей.

Далее в рейтинге популярности следуют корейские марки. Kia насчитывает 2,75 миллиона машин, а Hyundai — 2,7 миллиона единиц. Nissan (2,26 миллиона автомобилей) и Renault (2,25 миллиона) идут практически вровень. В десятку наиболее распространённых брендов также вошли Volkswagen (1,83 миллиона), Chevrolet (1,69 миллиона), Ford (1,32 миллиона) и Mitsubishi (1,27 миллиона автомобилей).

Эксперты отдельно выделили чешскую марку Skoda. Хотя она не вошла в топ-10, объём зарегистрированных автомобилей этой марки также превысил 1 миллион экземпляров, что стало значимым результатом вне основной десятки.

Ранее сообщалось, что спрос на гибридные автомобили среди россиян существенно вырос. К началу 2026 года в стране зарегистрировано 112,6 тысячи гибридов — это на 50 тысяч больше, чем годом ранее.

Автор: Иван Бахарев