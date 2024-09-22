70 минут до старта: Комментарий Шарля Леклера

Шарль Леклер стартует в Гран При Сингапура с девятой позиции, но не теряет надежды на успешную гонку. Пилот команды Ferrari выразил оптимизм относительно возможности исправить ситуацию после проблемных квалификаций.

«Сегодня новый день, и я полон решимости и энергии, - поделился Леклер. - Сингапур - не из тех трасс, где легко обогнать соперников после неудачного старта, но на уличных гоночных дорожках может случиться всё что угодно. Гонка будет долгой, ошибки возможны, и стратегия играет ключевую роль. Нам нужно быть готовыми к использованию каждого шанса».

«В прошлых заездах в Зандворте и Монце я говорил о возможности чуда, и оно случилось дважды! Надеюсь, что и сегодня удача улыбнется нам. Я уверен в нашем темпе, но на этой трассе сложно обогнать соперников. Поэтому нам придется полагаться на стратегию и удачу. Посмотрим, какой результат мы сможем показать в итоге».