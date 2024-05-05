Оставалось 70 минут до гонки: Комментарий Серхио Переса

Сегодня в Майами стартует чемпионат, и одним из фаворитов считается гонщик по имени Серхио Перес, занимающий четвертое место на старте. Гонщик надеется на подиум и готов показать свои лучшие возможности.

Сам Серхио Перес выразил благодарность своим болельщикам в США, отметив, что они оказывают ему невероятную поддержку. «Я очень ценю эту поддержку», - сказал гонщик.

Он также поделился целями на предстоящую гонку, отметив, что основная задача - побороться за место среди лидеров. Серхио отметил, что его команда подобрала правильные настройки, которые, по его мнению, должны помочь ему провести сильную гонку и достичь желаемых результатов.