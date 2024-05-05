Интервью Льюиса Хэмилтона за час до старта: "Я готов к гонке".

Сегодня Льюис Хэмилтон начнет гонку в Майами с восьмой позиции и надеется на захватывающий поединок на трассе.

Пилот команды Mercedes поделился своими ожиданиями: "Я получаю удовольствие от этого уик-энда, потому что мне интересно соперничать на протяжении всей гонки. Это не так часто встретишь на различных трассах. Я только что обсудил с Кевином Магнуссеном наш спринт вчера, и нам обоим было весело!"

Перед квалификацией команда внесла небольшие изменения в настройки болида, что привело к улучшению его поведения на трассе. Хэмилтон отметил, что теперь он доволен балансом машины.

Тем не менее, гонщику предстоит нелегкая задача. "Я не уверен, что у нас хватит скорости, чтобы конкурировать с парнями, начавшими гонку впереди нас. Но мы все равно постараемся создать для них некоторые проблемы!"