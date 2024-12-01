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Осталось 60 минут до старта: мнение Кевина Магнуссена

Гонщик Кевин Магнуссен выступает на Гран При Катара, начиная гонку с десятой позиции и надеясь финишировать в топ-10.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.12.2024, 18:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщик Кевин Магнуссен выступает на Гран При Катара, начиная гонку с десятой позиции и надеясь финишировать в топ-10.

В интервью Магнуссен отметил: "Отличная квалификация, позволившая мне стартовать с десятой позиции - это гораздо лучше, чем в спринтовой гонке. Вчера в спринте у меня был хороший темп, и машина великолепно себя показала".

Гонщик выразил надежду, что во время гонки ему удастся управлять шинами на протяжении более длительного периода, несмотря на высокие нагрузки на покрышки на этой трассе. "Мы намерены провести гонку, сделав лишь одну остановку на пит-стопе, и надеемся, что сможем заработать очки", - добавил Магнуссен.

Источник

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