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Одна из самых важных вещей в жизни – это чувствовать, что ты раскрываешь свой потенциал

Айзек Хаджар готовится к гонке на трассе Сузука без дождя и надеется заработать очки за пилотирование Формулы 1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.04.2025, 09:52·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот команды "Альфа Таури" - Айзек Хаджар высказал надежду на то, что гонка в Сузуке пройдет без дождя. В интервью он поделился своими ожиданиями от предстоящего заезда.

"С пятничных тренировок машина показывает отличные результаты. Считаю, что Сузука - одна из самых увлекательных трасс для гонок в Формуле 1 на современных болидах," - отметил Хаджар.

"Сегодня у меня неплохая стартовая позиция, и я надеюсь побороться за призовые очки. Безусловно, было бы здорово, если бы дождь не помешал нашим планам. Это отличный шанс показать хороший результат. Посмотрим, как все сложится во время гонки," - подытожил гонщик.

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