Китай представил самый большой электрический кроссовер: 5,3 метра длины и пять экранов в салоне

Компания Nio раскрыла внешний вид своего нового флагманского электрокроссовера ES9 накануне официальной премьеры и старта предпродаж, которые намечены на 9 апреля. Новинка претендует на звание самого крупного полностью электрического кроссовера среди представленных на рынке Китая.

В основе дизайна Nio ES9 лежит новая концепция бренда. Экстерьер автомобиля выделяется заметной передней частью с массивным капотом и узнаваемым «акульим носом». Среди других особенностей — скрытые дверные ручки, LiDAR-датчики с широким углом обзора, расположенные как на передних крыльях, так и на крыше, а также интеллектуальные фары с функцией проекции. Кроме того, кроссовер оснащен большим количеством сенсоров и камер, работающих в составе продвинутой системы помощи водителю.

Габариты кузова впечатляют: длина составляет 5365 мм, ширина — 2029 мм, а высота — 1870 мм. Колесная база равна 3250 мм, что делает Nio ES9 крупнейшим электрическим внедорожником на китайском рынке.

Внутреннее пространство автомобиля оборудовано сразу пятью экранами. К услугам водителя и пассажиров — цифровая приборная панель, 15,6-дюймовый AMOLED-дисплей мультимедийной системы, два панорамных 14,5-дюймовых экрана Nio Link, а также 8-дюймовый экран для пассажиров второго ряда. В салоне также предусмотрен встроенный холодильник.

Салон рассчитан на шесть человек и выполнен по схеме 2+2+2, где второй ряд представлен двумя отдельными креслами. Для отделки интерьера используются премиальные материалы, такие как кожа Nappa и натуральное дерево.

Кроссовер построен на 900-вольтовой платформе и оснащается двухмоторной электрической установкой. Передняя ось оборудована двигателем мощностью 241 л. с., а задняя — электродвигателем на 456 л. с. Аккумуляторная батарея емкостью 102 кВт·ч обеспечивает запас хода от 580 до 620 км на одном заряде.

