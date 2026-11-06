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503,17 км/ч — новый рекорд скорости среди серийных автомобилей

Электромобиль BYD Yangwang U9 Extreme установил рекорд FIA, разогнавшись в Абу-Даби до 503,17 км/ч и став первым серийным спорткаром, преодолевшим 500 км/ч.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.11.2026, 17:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

FIA регистрирует различные рекорды: пока достижение в автомобильной сфере не подтверждено федерацией, его нельзя считать полностью признанным.

Сегодня пресс-служба FIA сообщила об установлении нового рекорда скорости на суше среди серийных транспортных средств. Электромобиль Yangwang U9 Extreme, выпускаемый китайской компанией BYD, разогнался до 503,17 км/ч.

Рекордные заезды состоялись 1 ноября в Абу-Даби. Машина превзошла собственный результат, показанный в сентябре 2025 года в Германии. Тогда её максимальная скорость составила 496,22 км/ч. Теперь Yangwang U9 Extreme стал первым серийным спорткаром, которому удалось превысить отметку в 500 км/ч.

Скоростные возможности электромобиля признала не только FIA, но и Книга рекордов Гиннесса. Как и год назад, за рулём находился опытный немецкий гонщик Марк Бассенг, который уже не одно десятилетие участвует в международных соревнованиях категории GT.

Заезды в Абу-Даби проходили на закрытом для обычного движения 10-километровом участке автострады. Согласно релизу FIA, первые два заезда состоялись 31 октября, однако тогда электромобиль смог разогнаться лишь до 490 км/ч. После этого инженеры BYD изменили настройки аэродинамического обвеса и подвески, а также скорректировали давление в специальных шинах, разработанных компанией Giti Tire. На следующий день рекорд был установлен.

Yangwang U9 Extreme оснащён четырьмя независимыми электромоторами. Их пиковая суммарная мощность превышает 3000 л.с.

Это не первый случай, когда BYD привлекает к себе внимание. В этом году высокопоставленные представители компании провели ряд встреч с руководством FIA и Формулы 1. Китайская компания рассматривает различные варианты участия в международных автоспортивных соревнованиях, однако пока не определилась с конкретным направлением.

Источник

FIA (605)

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