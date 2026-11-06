Из-за риска возгорания Volkswagen отзывает 5 000 электромобилей

В Великобритании отзывают около 5,000 электромобилей Volkswagen Group из-за риска возгорания аккумуляторов. До завершения проверки владельцам временно ограничили возможность полной зарядки машин.

Кампания затрагивает отдельные экземпляры Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.5, Volkswagen ID.7 и Volkswagen ID.Buzz, а также Cupra Born, выпущенные в период с 2022 по 2025 год. По предварительным данным, их литий-ионные батареи могут не соответствовать ‘quality standards’.

В Volkswagen Group опасаются, что высокий уровень заряда способен привести к перегреву аккумулятора, последующему тепловому разгону и, потенциально, пожару.

В целях безопасности компания дистанционно установила программное обновление, ограничивающее зарядку до 80 процентов. Режим ‘Battery Care Mode’ не позволяет полностью заряжать затронутые модели, поэтому их владельцы не смогут приблизиться к заявленному максимальному запасу хода. При этом в Volkswagen Group заверяют, что эксплуатация автомобилей с действующим ограничением безопасна.

Ограничение снимут после проверки, в ходе которой специалисты VW определят, соответствует ли аккумулятор установленным требованиям. Если батарея не будет отвечать спецификациям VW, компания намерена применить ‘software-based solution’. Издание Auto Express направило Volkswagen Group вопросы о том, позволит ли такое решение восстановить полную ёмкость аккумуляторов и сколько времени займёт отзывная кампания.

В Volkswagen Group сообщили, что уже направляют владельцам письма с уведомлением об отзыве. Вместе с тем риски возгорания не являются особенностью исключительно электромобилей. Хотя нынешняя кампания отличается значительным количеством затронутых машин, бензиновые и дизельные автомобили также неоднократно отзывались из-за потенциальной опасности возгорания двигателя.

Согласно исследованию US National Transportation Safety Board, на 100,000 проданных электромобилей приходится 25 случаев возгорания, тогда как для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания этот показатель составляет 1,530.