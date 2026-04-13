500 бесплатных пропусков на Auto Express: как получить свой

Получите бесплатный месячный доступ к цифровой версии журнала Auto Express — только для первых 500 подписчиков на рассылку с 1 мая.
Редакция
13.04.2026, 16:02·2 мин
Журнал Auto Express объявил о розыгрыше 500 бесплатных месячных подписок на своё мобильное приложение. Все желающие смогут получить доступ к цифровой версии популярного автомобильного издания без какой-либо платы.

Победители получат возможность читать четыре свежих выпуска журнала Auto Express в электронном формате, которые выходят каждую среду в течение месяца. Кроме того, подписчикам откроется весь архив прошлых номеров издания.

Для того чтобы получить одну из 500 бесплатных подписок, достаточно подписаться на рассылку новостей Auto Express.

1 мая в 18:00 по британскому времени подписчикам будет разослан ежедневный электронный бюллетень с самыми актуальными новостями, обзорами и аналитикой из мира автомобилей. В этом письме будет содержаться специальный код, который позволит первым 500 пользователям активировать бесплатный месяц доступа в приложении Auto Express.

Пошаговая инструкция для получения бесплатной месячной подписки на Auto Express:

  1. Оформить подписку на электронную рассылку Auto Express.
  2. Загрузить приложение Auto Express из магазина приложений.
  3. Получить уникальный промокод из рассылки Auto Express 1 мая в 18:00.
  4. Ввести этот код в разделе «Использовать промокод» внутри приложения.
  5. Успеть воспользоваться предложением — промокод работает только для первых 500 человек.
  6. Наслаждаться бесплатным месяцем чтения журнала Auto Express!

