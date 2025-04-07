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До старта осталось 50 минут: Комментарий Кими Антонелли

Кими Антонелли стартует шестым в Сузуке и рассказывает о надеждах на интересную гонку. Пилот доволен стартовой позицией, но готовится к любым условиям. Финиш в первой пятерке будет хорошим результатом для гонщика.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.04.2025, 09:53·1 мин
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Фото: F1news.ru

Андреа Кими Антонелли стартует в Гран При Сузуки с шестой позиции и надеется на захватывающую гонку.

«Для меня данный уик-энд начался удачно. Квалификация была сложной, поэтому я доволен шестым местом. Это моя лучшая стартовая позиция в этом сезоне, однако я понимаю, что ещё многое нужно сделать», - поделился мнением гонщик.

Прогноз погоды неутешителен - на время гонки ожидается дождь, однако спортсмен готовится к любым условиям.

«Для меня финиш в первой пятерке будет отличным результатом. Ожидать большего сложно, у наших соперников просто поразительный темп. Но у нас также есть неплохая скорость, поэтому финиш в первой пятерке будет важным достижением», - отметил гонщик.

Касаясь выступлений Джорджа, Кими отметил: «Он продемонстрировал отличное мастерство на этой трассе, поэтому может намечать более высокие цели».

Источник

Андреа Кими Антонелли (33)Mercedes (271)

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