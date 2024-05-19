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Завершение подготовки: мнение Серхио Переса

Пилот команды "Серхио Перес" стартовал на гонке в Имоле только с одиннадцатой позиции. Несмотря на это, он остаётся оптимистичным и надеется на заработанные очки. "Предстоит длинная гонка, в которой я должен быть быстрым в нужные моменты.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.05.2024, 15:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот команды "Серхио Перес" стартовал на гонке в Имоле только с одиннадцатой позиции. Несмотря на это, он остаётся оптимистичным и надеется на заработанные очки.

"Предстоит длинная гонка, в которой я должен быть быстрым в нужные моменты. Обгонять на этой трассе крайне сложно, поэтому придётся посмотреть, какие результаты удастся достичь," - отметил Серхио Перес.

"Маловероятно, что можно будет что-то изменить за счёт тактики, поскольку большинство выберет стратегию с одним пит-стопом. Обгонка будет затруднительной, но у нашего болида хороший гоночный темп, поэтому мы постараемся бороться до конца," - подытожил гонщик.

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Серхио Перес (29)

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