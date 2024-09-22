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40 минут до гонки: Комментарий Оскара Пиастри

Оскар Пиастри стартует в Гран При Сингапура пятым и надеется отыграться перед соперниками в заезде, который пройдет на знаменитой трассе в этом красивом городе-государстве.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.09.2024, 14:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Оскар Пиастри стартует в Гран При Сингапура пятым и надеется отыграться перед соперниками в заезде, который пройдет на знаменитой трассе в этом красивом городе-государстве.

«Вчерашний день идеальным не назовёшь, это точно, но теперь мы полностью сосредоточились на предстоящей гонке, ведь мы знаем, что у нас быстрая машина», - поделился своими мыслями Пиастри.

Пилот отметил, что Сингапур отличается от Монако, где сложно обгонять из-за особенностей трассы, но выразил надежду на успешное выступление.

«Постараемся порадовать болельщиков хорошим шоу, и одно могу пообещать: мы будем пробиваться вперёд», - заявил спортсмен. «Важно как можно лучше стартовать, и посмотрим, удастся ли мне опередить кого-то из гонщиков Mercedes. Конечно, у нас составлены кое-какие планы, и у каждого возможного варианта тактики есть свои плюсы, и свои минусы».

Пиастри также отметил, что гонка в Сингапуре обещает быть напряженной и захватывающей, учитывая стартовые позиции гонщиков Ferrari и Серхио Переса. «В общем, публике будет на что посмотреть», - завершил свой комментарий австралийский пилот.

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