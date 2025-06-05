Почему автомобильный двигатель не заводится: 4 возможные причины, даже при исправности системы:

Кнопка старта нажимается и ничего, поворачивается ключ зажигания, а мотор не схватывает. В голове рождается мысль о ремонте двигателя и всплывают цифры с большими нулями. Не спешите паниковать, пока не проверите свой автомобиль по этим пяти пунктам.

Заряд аккумулятора

Даже если батарея полностью здорова, она может разрядиться, например, если оставить в салоне свет на ночь. А изношенный аккумулятор вообще теряет заряд очень быстро, пишет pravda.ru.

Нет контакта на клеммах

Окислившиеся клеммы могут не пропускать ток. Если причина в этом, достаточно их почистить и машина заведется.

Проблемы с датчиком положения коленвала

Если двигатель не запускается, особенно в сырую погоду, стоит проверить ДПКВ. В полевых условиях сделать это будет сложно, но на СТО это сделают быстро и относительно недорого.

Неисправность иммобилайзера

В этом случае ключ может просто не распознаваться системой. Если повторный запуск не помог, следует испробовать запасной ключ.

Разовый сбой запуска может случиться у любого, даже очень дорогого и нового автомобиля. Но, когда такое повторяется раз за разом, лучше съездить на компьютерную диагностику.

Ранее мы писали, что немецкий бренд объявил об отзыве проданных электрических фургонов VW ID.Buzz.

Фото: pxhere.com.