Главная Новости F&i В 2026 году на программы государственной поддержки автопрома планируется выделить 37 млрд рублей
Новости

В 2026 году на программы государственной поддержки автопрома планируется выделить 37 млрд рублей

В 2026 году финансирование программы льготного автокредитования в России может составить 20 млрд рублей, на автолизинг планируют выделить 17 млрд.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.10.2025, 12:02·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Согласно данным, озвученным главой Минпромторга России Антоном Алихановым, федеральный бюджет на 2026 год может предусмотреть выделение 20 млрд рублей на программу льготного автокредитования и 17 млрд рублей на льготный автолизинг. Об этом сообщили РИА Новости.

Антон Алиханов подчеркнул, что решение о размере финансирования еще не окончательное. К разработке второго чтения бюджета министерство планирует внести предложения об увеличении объема средств, направляемых на поддержку этих программ.

В проекте федерального бюджета на 2025 год уже заложено 63 млрд рублей на развитие мер государственной поддержки автопрома. Из этой суммы 36 млрд рублей предназначены для льготных кредитов, а еще 27 млрд рублей – для программы автолизинга. Кроме того, в августе–сентябре 2025 года министерство планирует направить дополнительно 10 млрд рублей на субсидирование автокредитования за счет внутренних ресурсов ведомства.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» сообщало, что в конце августа первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал выделение более 24 млрд рублей на реализацию программ льготного автокредитования и лизинга в 2025 году. По этим государственным мерам поддержки россияне приобрели свыше 80 тысяч автомобилей.

Источник

Господдержка (16)F&i (63)Финансы (32)Автокредитование (41)Льготные автокредиты (5)Лизинг (12)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·20.08.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация