В 2026 году на программы государственной поддержки автопрома планируется выделить 37 млрд рублей

Согласно данным, озвученным главой Минпромторга России Антоном Алихановым, федеральный бюджет на 2026 год может предусмотреть выделение 20 млрд рублей на программу льготного автокредитования и 17 млрд рублей на льготный автолизинг. Об этом сообщили РИА Новости.

Антон Алиханов подчеркнул, что решение о размере финансирования еще не окончательное. К разработке второго чтения бюджета министерство планирует внести предложения об увеличении объема средств, направляемых на поддержку этих программ.

В проекте федерального бюджета на 2025 год уже заложено 63 млрд рублей на развитие мер государственной поддержки автопрома. Из этой суммы 36 млрд рублей предназначены для льготных кредитов, а еще 27 млрд рублей – для программы автолизинга. Кроме того, в августе–сентябре 2025 года министерство планирует направить дополнительно 10 млрд рублей на субсидирование автокредитования за счет внутренних ресурсов ведомства.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» сообщало, что в конце августа первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал выделение более 24 млрд рублей на реализацию программ льготного автокредитования и лизинга в 2025 году. По этим государственным мерам поддержки россияне приобрели свыше 80 тысяч автомобилей.