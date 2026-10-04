МТЗ-3522: 350 «лошадей», китайский дизель и капризный «робот» — почему флагманский трактор лишь частично белорусский

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МТЗ давно ассоциируется с легкой колесной и универсальной техникой. При упоминании «Беларусе» многие сразу вспоминают сверхпопулярный МТЗ-82. Однако Минский тракторный завод выпускает широкий спектр машин разных классов.

Сегодня редакция carsweek.ru рассказывает об одной из крупнейших серийных моделей производителя — супертракторе МТЗ-3522. Он способен конкурировать с тяжелыми машинами пятого тягового класса от John Deere, Case IH и Fendt. При этом гигант оказался не таким уж отечественным, каким его называют на заводе.

МТЗ-3522 относится к тракторам «новой волны» и практически не связан с классической советской инженерной школой. При разработке модели минские конструкторы широко применяли зарубежные узлы и агрегаты. После введения экономических санкций это создало для производителя дополнительные сложности. Тем не менее выпуск техники удалось сохранить.

Внешность и кабина

МТЗ-3522 выглядит монументально и брутально. На фоне стандартного «Беларуса», например МТЗ-82, он напоминает «трансформер» от крупного зарубежного бренда. Однако перед нами минский трактор, предназначенный не для универсальных задач, а для работы на огромных сельскохозяйственных площадях.

Фото: Carsweek.ru

Среди особенностей МТЗ-3522 выделяется крупный капот аллигаторного типа из прочного современного пластика. Блоки фар встроены в переднюю решетку. Трактор получил огромные колеса, а по заказу они могут быть спаренными как на задней, так и на передней осях. Такое решение помогает равномернее распределять массу машины и снижать воздействие на почву.

Кабина установлена высоко над землей. Панорамное остекление обеспечивает обзор на 360 градусов. Навесное оборудование предусмотрено спереди и сзади, причем конструкция рассчитана на серьезные нагрузки: используются мощные гидроцилиндры, массивные тяги и рычаги трехточечной навески.

Для трактора предусмотрено только яркое сочетание красного цвета с матово-черным основанием каркаса. Вероятно, это также подчеркивает отличие от синих «советских» МТЗ-80/82.

Салон МТЗ-3522 напоминает кабину премиальной зарубежной техники. Сиденье оператора оснащено собственной пневмоподвеской и регулируется по росту, весу и углу наклона спинки. Предусмотрена и поясничная поддержка. Кресло вместе с рулевой колонкой и органами управления поворачивается на 180 градусов, что позволяет контролировать работу задней навески.

Фото: Carsweek.ru

Справа расположен крупный пульт управления с джойстиком. Привычных рычагов, требующих значительных физических усилий, здесь нет: основные операции выполняются легкими движениями пальцев. Приборная панель цифровая, а на монитор выводятся сведения о работе систем трактора.

Климат-контроль входит в базовое оснащение. Он позволяет оператору работать при жаркой и холодной погоде, тогда как стекла не покрываются льдом и не запотевают. Герметичная кабина установлена на резиновых сайлентблоках. Для пассажира предусмотрено небольшое складное сиденье.

Фото: Carsweek.ru

В целом МТЗ-3522 соответствует представлениям о технике европейского уровня. Механизатор может работать по 10–12 часов без сильной усталости, чему способствуют электронные ассистенты.

Разнообразие двигателей

МТЗ-3522 создавался как конкурент серийным супертракторам ведущих мировых производителей. Поэтому для него подбирали комплектующие высокого уровня. Изначально модель оснащалась немецким двигателем Deutz TCD 2013 L06 4V рабочим объемом 7,15 литра и мощностью от 355–359 л. с. Крутящий момент составлял 1 600 Нм. Этот мотор известен надежностью и экономичностью.

Также предлагалась зарубежная альтернатива — американский дизель Cummins QSL9. Его рабочий объем достигал 8,9 литра, а мощность оставалась на уровне 355–359 л. с. Такой двигатель лучше подходил для выполнения наиболее тяжелых задач.

В 2022 году поставки зарубежных агрегатов прекратились: экономические санкции против России затронули и Беларусь. В результате тяжелый трактор остался без силовой установки. Однако МТЗ заранее выстроил партнерские отношения с китайскими производителями, что позволило быстро возобновить производство.

Основным двигателем для МТЗ-3522 стал рядный шестицилиндровый дизель Weichai WP10H350E50. Под этим индексом скрывается агрегат рабочим объемом 9,5 литра и мощностью 350 л. с.

Американский Cummins QSL9 заменили российским двигателем ЯМЗ-65855. При рабочем объеме 14,86 литра он развивает те же 350 л. с. При этом мотор имеет небольшой уровень форсировки, что положительно сказывается на ресурсе. Кроме того, силовой агрегат отличается выносливостью и способен работать на низкокачественной солярке. Переход на новые двигатели позволил избежать остановки конвейера.

Трансмиссионный ад и разная гидравлика

Трактору с высоким крутящим моментом нужна соответствующая трансмиссия. Изначально белорусские инженеры решили разработать ее самостоятельно, поскольку обычная МКПП могла выйти из строя уже в первую смену.

Фото: Carsweek.ru

Полностью создавать конструкцию с нуля не стали. За основу взяли гидромеханическую коробку Powershift, рассчитанную на работу с крутящим моментом мощных двигателей.

Главная «фишка» этой трансмиссии заключается в возможности переключать передачи внутри диапазонов без разрыва мощности и без использования сцепления. Однако коробка оказалась недостаточно доработанной: она требовательна к давлению в гидросистеме и чистоте масла. При этом сама гидравлика была производства Bosch/Rexroth.

В 2022 году одновременно с поиском новых двигателей трансмиссию также модернизировали. Немецкую электронику заменили китайской. Механизаторы нередко отмечают, что она менее надежна и периодически требует калибровки.

Тем не менее МТЗ-3522 продолжает выпускаться и по-прежнему впечатляет своим брутальным обликом. Внешность остается одним из его сильных качеств, тогда как по уровню сборки белорусская машина пока уступает моделям John Deere, Case IH и Fendt. Зато она заметно дешевле, что для многих покупателей становится решающим фактором.

Справка

«Беларус» — название семейства колёсных тракторов (подробнее).

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Фото: YouTube.com