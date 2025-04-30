31 год со дня трагической гибели Роланда Ратценбергера

Сегодня исполнилось 31 год с трагической гибели Роланда Ратценбергера. Гран При Сан-Марино 1994 года стал роковым для австрийского гонщика, погибшего во время квалификации на треке Имола.

Рудольф Ратценбергер, отец погибшего, вспоминает своего сына: «Первое слово Роланда не было "мама" или "папа", а "машина". Я помню, как он радостно сообщил жене о контракте с Simtek, уверяя, что "Формула 1 – самый безопасный гоночный чемпионат в мире".

В тот фатальный день мы с женой вернулись из Мексики, где отдыхали. Я смотрел трансляцию, а жена находилась на кухне. Вдруг машину Роланда сорвало с трассы, и она врезалась в стену. Поняв, что это машина сына, я почувствовал, что случилась трагедия. Время смягчило боль...

Каким бы было сегодняшнее Роланда, если бы всё сложилось иначе? Он владел несколькими языками, обладал лидерскими качествами. Возможно, из него вышел бы отличный бизнесмен. Я спокойнее, зная, что мой сын был счастлив – он достиг своей мечты», – говорит Рудольф Ратценбергер.