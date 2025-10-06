Трёхлетний УАЗ Патриот: почему он считается лучшим внедорожником за 1,5 миллиона рублей

Трехлетний УАЗ Патриот сегодня становится одним из наиболее привлекательных вариантов для тех, кто подыскивает серьезный внедорожник по разумной цене. За сумму около 1,5 миллиона рублей можно подобрать экземпляр в хорошем состоянии, ведь большинство таких автомобилей эксплуатируются преимущественно на асфальте. Однако остаются вопросы: насколько комфортен и надежен этот автомобиль за свои деньги?

Почему стоит обратить внимание на трехлетний Патриот?

Наиболее интересными считаются модели, выпущенные с 2019 по 2022 год. В этот период УАЗ оснастил внедорожник 150-сильным двигателем ЗМЗ ПРО, внедрил индийскую раздаточную коробку с технологией BorgWarner, а также предложил покупателям выбор между корейской механикой и французским автоматом, являющимся доработанной версией агрегата GM.

После 2022 года на автомобилях стала устанавливаться механическая коробка BAIC китайского производства, которую модернизировали к весне 2024 года для повышения надежности. Таким образом, именно трех-четырехлетние Патриоты сочетают лучшие технические решения и позволяют выбрать между МКПП и АКПП.

Преимущества УАЗ Патриот: что обеспечивает его популярность?

Патриот зарекомендовал себя как настоящий внедорожник, способный справляться с задачами, которые для других машин оказываются непосильными. Его отличает вместительность, позволяющая перевозить и пассажиров, и крупногабаритный груз. Запчасти доступны по цене, а большинство ремонтных работ можно выполнить самостоятельно — это важное преимущество для владельцев, предпочитающих экономить на сервисе.

Автомобиль отлично показывает себя на пересеченной местности, а простота конструкции позволяет устранять большинство неисправностей без серьезных затрат.

Где Патриот уступает конкурентам

Среди недостатков отмечаются быстрый процесс коррозии кузова и первые неисправности, которые могут появиться уже после 20 тысяч километров пробега. При активной эксплуатации на бездорожье быстрее изнашиваются крестовины карданных валов и шлицевые соединения.

Несмотря на то, что после 2013 года в трансмиссии появились импортные узлы, автомобиль остался «прожорливым», а на высоких скоростях по шоссе проявляет нервозность — заметны вибрации и рывки. Даже в максимальной комплектации "Люкс Премиум" уровень комфорта оставляет желать лучшего. Патриот подойдет тем, кто готов самостоятельно заниматься обслуживанием и не боится периодической замены кардана.

Что предлагают конкуренты?

В сравнении с другими российскими внедорожниками, такими как Нива и Нива Travel, Патриот выигрывает по объему салона и грузоподъемности почти вдвое. Тем не менее, Нивы также остаются достойными соперниками на бездорожье. Многие автолюбители, часто выезжающие на природу, выбирают иномарки с похожей философией — простые и надежные, но с более современными технологиями.

Какие иномарки доступны за такую же сумму?

На вторичном рынке за 1–1,5 миллиона рублей можно найти внедорожники возрастом до 15 лет с жестко подключаемым или постоянным полным приводом и возможностью блокировки центрального дифференциала. Однако большинство из них также являются утилитарными и не отличаются высоким уровнем комфорта.

Такие модели, как Toyota Land Cruiser или Mercedes G-класса, в этой ценовой категории будут старше 20 лет и нередко с пробегом до 800 тысяч километров. Их обслуживание зачастую обходится дороже, чем эксплуатация двух Патриотов, а состояние основных узлов и кузова вызывает опасения.

Свежих иномарок с современной трансмиссией за эти деньги не найти — как правило, серьезный ремонт перед продажей не проводится, а затраты на восстановление могут составить значительную часть стоимости автомобиля.

Итог: стоит ли покупать трехлетний УАЗ Патриот?

Тем, кто не ждет от машины премиального комфорта, трехлетний Патриот может стать разумным выбором в сегменте доступных внедорожников. Модель привлекает ремонтопригодностью, проходимостью и вместительностью.

Автомобиль не лишен недостатков, однако для своей ценовой категории его сильные стороны вполне очевидны. Владельцу нужно быть готовым к регулярному обслуживанию, но такая ситуация характерна для всех доступных внедорожников.

Источник, фото: site-7ff71d4.1c-umi.ru.