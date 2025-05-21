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Конференция «АВТОСТАТ Analytic time» 28 мая займется коммерческим транспортом.

Рынок коммерческого транспорта в России: тренды и прогнозы на конференции «АВТОСТАТ Analytic time» 28 мая в Москве. Обсуждение развития отрасли, стимулирование обновления парка и перспективы грузоперевозок. Участие для профессионалов отрасли.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.05.2025, 16:02·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Состояние рынка коммерческого транспорта в России представляет собой сложную картину, отличную от ситуации на рынке легковых автомобилей. На текущий момент отмечается разнообразие тенденций в различных сегментах коммерческого транспорта. Например, снижение продаж тяжелых грузовиков и автобусов достигло 60%, в то время как у среднетоннажных автомобилей снижение составило 48%. В свете этих данных, снижение на 14% в сегменте легких коммерческих автомобилей кажется довольно благополучным.

Важные тенденции и прогнозы развития рынка коммерческого транспорта будут предметом обсуждения на специализированной конференции "АВТОСТАТ Analytic time", организованной агентством "АВТОСТАТ". Мероприятие состоится 28 мая в Москве в рамках выставки COMvex. Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА) выступила в качестве партнера конференции.

В программе конференции запланированы актуальные доклады от авторитетных экспертов автобизнеса, рассматривающие рынок коммерческого транспорта и предлагающие прогнозы его развития. Среди ключевых тем обсуждения – вопросы создания устойчивых условий для развития отрасли, проблема старения парка грузовиков, инициативы по стимулированию обновления автопарков, а также дополнительные факторы, способствующие развитию грузоперевозок в России.

Вторая часть конференции будет посвящена круглому столу, в рамках которого выступят производители, дистрибьюторы и крупнейшие дилеры коммерческого транспорта.

Приглашаем всех заинтересованных представителей сферы коммерческого транспорта принять участие в конференции! Дополнительную информацию и регистрацию можно найти на сайте: comauto.autostat.ru.

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