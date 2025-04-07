Запрет на дизельные двигатели к 2030 году: фургоны и некоторые автомобили класса люкс пока остаются вне зоны риска

Производители автомобилей с низким объемом производства будут освобождены от изменений, внесенных Лейбористами в Закон о нулевых эмиссиях (ZEV Mandate), отменяющих запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года на 2030 год.

Глобальные торговые потрясения, последовавшие за объявлением президента США Трампа о тарифах, дали Лейбористам политическое прикрытие, необходимое для значительного ослабления своего предвыборного плана по ужесточению Закона о нулевых эмиссиях. Столкнувшись с яростным сопротивлением автомобильной индустрии, заявившей, что план на 2030 год угрожал бы рабочим местам и ударил по конкурентоспособности Великобритании из-за недостаточного спроса потребителей на электромобили, правительство пересмотрело свой ответ на консультацию, запущенную в конце 2024 года под давлением этой отрасли.

Его ответ был наконец объявлен прошлой ночью, и хотя правительство ускорило планы по запрету продажи новых чистых бензиновых и дизельных автомобилей до 2030 года, как обещано, оно согласилось на значительные уступки. Самое важное, правительство заявляет, что позволит продолжать продажу гибридных и подключаемых гибридных моделей с 2030 по 2035 год, предоставив освобождение от Закона о нулевых эмиссиях для "микро" и малых производителей автомобилей (MVMs и SVMs), включая Aston Martin, Bentley, Lotus и McLaren, чтобы они могли продолжать продавать чистые бензиновые модели до 2035 года.

«Для поддержки малых производителей, MVMs (менее 1 000 регистраций) и SVMs (от 1 000 до 2 499 регистраций) будут освобождены от требований по гибридам с 2030 по 2035 год. SVMs должны будут обеспечить номинальное снижение выбросов CO2 по всему своему парку автомобилей после 2030 года, о чем будет достигнуто соглашение», - говорит правительство.

Новые планы также снижают давление на производителей грузовиков для выполнения трудных целей Закона о нулевых эмиссиях. По действующему правилу 70 процентов новых грузовиков, проданных в Великобритании, должны будут быть безвредными для окружающей среды к 2030 году, что увеличится до 100 процентов к 2035 году, но Лейбористы объявили, что изменения в Законе о нулевых эмиссиях означают, что «на грузовики не будут наложены дополнительные требования к технологиям. Это означает, что бензиновые, дизельные, гибридные и подключаемые гибридные грузовики будут допускаться до 2035 года. Как и сейчас, производители грузовиков должны лишь гарантировать, что в период с 2030 по 2035 год общие выбросы CO2 от их флота не станут хуже, чем в 2021 году».