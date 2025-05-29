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Обновления Land Rover Defender 2026 выглядят незаметными, но устраняют один огромный недостаток для владельцев.

Новая модель Land Rover Defender 2026: новые 20-дюймовые стальные диски, обновленный дизайн и цены от £57,135. Изучите все изменения!
РедакцияР
Редакция
29.05.2025, 21:11·2 мин
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Фото: autoexpress

Глубоко погружаясь в конфигуратор новой модели Land Rover Defender 2026 года, можно заметить одну новую опцию, которая отвечает на требования покупателей Defender, которые звучали с момента первого появления модели. В дополнение к предыдущему культовому набору 18-дюймовых стальных колес, Land Rover представил новый набор 20-дюймовых стальных опций, которые могут быть установлены на автомобили с более мощными двигателями.

Это решает ключевую проблему, о которой жаловались многие клиенты, поскольку 18-дюймовые прессованные стальные колеса не могут быть установлены на автомобили с более мощными вариантами силовой установки – такими как гибрид на электрических батареях и дизельные модели верхнего уровня – из-за их более крупных тормозов. Однако модели MY26 теперь доступны с более крупным набором стальных колес, которые соответствуют более крупному дополнительному тормозному оборудованию.

Это не означает, что теперь все модели могут быть оснащены комплектом стильных «стальных дисков», поскольку модели верхнего уровня X и те, которые оснащены V8 двигателями, все еще не могут быть укомплектованы ими.

Эти новые колеса, конечно же, доступны наряду с рядом изменений по всей линейке, включая коммерческую модель Hard Top, которая, как и остальные обновленные модели, теперь доступна к заказу от £57,135 – снижая порог входа в линейку Defender на £295.

Фото: autoexpress

Помимо колес, все остальные изменения довольно незначительны: новые светодиодные фары и противотуманные фары в стандартной комплектации, а также задние фонари с курильными линзами и новые внешние цвета – Woolstone Green и Borasco Grey.

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