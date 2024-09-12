Volkswagen Taos 2025: встречайте!

2025 Volkswagen Taos не является автомобилем нового поколения, но и не просто обновлением модели прошлого года. Внедорожник получил скромный редизайн снаружи, приближая его к другим автомобилям Volkswagen. Интерьер также получил некоторые улучшения, а под капотом появился более мощный двигатель, среди прочего.

Давайте начнем с внешности, где вы найдете новую переднюю фасцию и решетку. Фактически, решетка теперь находится на нижней фасции, а верхняя часть приняла тонкую световую полосу, подобную автомобилям GTI, Jetta и ID. Buzz. Она соединяется с более мелкими LED-фара в углах, оставляя нижнюю фасцию с новой, более крупной решеткой. Похожая тема присутствует сзади, а именно с световой панелью, соединяющей фары заднего хода, которые остаются того же размера, но теперь имеют переработанные корпусы. Остальное осталось прежним.

Тем временем внутри новая приборная панель выглядит схоже-различно благодаря плавающему 8,0-дюймовому центральному сенсорному экрану. Он стандартен для всей линейки, заменяя интегрированный 6,5-дюймовый экран, который был ранее. Верхняя панель приборов была изменена в результате этого, а VW добавили новую систему климат-контроля. Что касается технологий, система контроля расстояния при парковке и адаптивная система фар теперь доступны на комплектациях SE.

Возможно, более интересными для потенциальных покупателей являются изменения в силовой установке небольшого внедорожника. Он по-прежнему использует турбированный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, но инженеры установили новые поршневые кольца, форсунки, более крупный межкулер и новый корпус турбины. В результате мощность составляет 174 лошадиных силы, что на 16 л.с. больше, чем у старой модели. Теперь она передается на землю через восьми-ступенчатую автоматическую трансмиссию независимо от типа привода. Она заменяет семиступенчатый DSG-бокс, используемый в моделях 4Motion с полным приводом, изменение, которое, по словам VW, является улучшением, о котором просили клиенты.

И Taos имеет своих покупателей. На американском рынке самый маленький внедорожник VW в среднем продавался около 60 000 раз в год с момента своего дебюта в 2022 году. Чтобы привлечь новых покупателей, в 2025 году Taos предлагает больше вариантов колес и три новых цвета кузова: ярко-зеленый Bright Moss Green, синий Monterey Blue Pearl и серый Monument Gray.

Цены на 2025 VW Taos будут объявлены ближе к дате начала продаж в конце этого года. Скорее всего, они будут выше, чем у ушедшей модели, цена которой начинается от $25 420 за базовую модель Taos S с передним приводом.