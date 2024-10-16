Новый Nissan Murano 2025: Вот он

Автомобиль Nissan Murano 2025 года представляет собой четвертое поколение бескомпромиссного кроссовера.

Он имеет переработанный экстерьер с более чистыми линиями, цифровой интерьер с двумя 12,3-дюймовыми экранами и новую силовую установку.

Цены будут объявлены ближе к дате начала продаж в начале 2025 года.

Компания Nissan называет Murano 2025 года "святилищем на колесах". Это первый Murano, предлагающий опциональные массажные передние сиденья, хотя все Murano получают новый цифровой кокпит с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями. Это также первый автомобиль с 21-дюймовыми колесами, доступными на комплектациях Platinum. В стандартное оснащение входит пакет помощи водителю Nissan Safety Shield 360. Автомобиль полностью переосмыслен от передней части до задней. Внутри новая силовая установка, избавившаяся от нелюбимой вариаторной коробки передач.

Учитывая, что предыдущий Murano дебютировал еще в далеком 2015 году, мы предполагаем, что некоторые могут назвать новую модель "задержанной". Можно сказать, что автомобиль стал чуть больше — кроссовер четвертого поколения стал шире на 2,6 дюйма и имеет почти на 2 дюйма больше клиренса. Общая длина и высота почти идентичны предыдущей модели, а колесная база составляет те же 111,2 дюйма. Это приводит к похожим внутренним размерам с немного меньшим количеством места для ног (36,3 дюйма) на заднем сиденье по сравнению с немного большим количеством места для ног (44,3 дюйма) спереди.

Однако привлекательность Murano никогда не заключалась в мельчайших внутренних размерах. С момента своего появления в 2003 году главным достоинством кроссовера был его уникальный стиль, и это по-прежнему остается верным и сегодня. Nissan внедряет разделенную световую тему, избавляясь от крупных угловатых фар и диких контрастных углов в пользу тонких фонарей над в значительной степени симметричной решеткой радиатора. Это не совсем похоже на новый Kicks, хотя Nissan сохраняет тему V-Motion на переднем плане с широким, улыбающимся лицом Murano и светодиодными фарами, интегрированными в углы решетки.

Далее зеркала заднего вида перемещены с А-стоек на двери. Агрессивно изогнутые передние крылья третьего поколения Murano теперь имеют плоские линии кузова, идущие к задней части, где они пересекаются с расширенными задними бедрами. Угол задней стойки Murano — дизайнерская особенность, которая сохранилась с первого поколения — все еще присутствует, но смещена за счет хромированных отделок, создающих купеобразную линию крыши. Полностью переработанная задняя часть включает тонкие задние фонари, охватывающие ширину задней двери багажника. Выемка под номерной знак перемещена вниз заднего бампера. По словам Nissan, все это приводит к "более премиальному" стилю среднеразмерного кроссовера.

Еще более радикальный — и крайне необходимый — редизайн происходит внутри. Упомянутые два дисплея определяют интерьер Murano 2025 года, который убирает практически всю физическую кнопочную аппаратуру на цифровое и гаптическое управление, аналогичное Ariya. Встроенный Google является частью технологического пакета, который также включает в себя такие опции, как ProPilot Assist 1.1, Invisible Hood View для эффективного "просмотра" через моторное отделение и 3D Intelligent Around View камера.

Цифровой дисплей водителя настраиваем для нескольких видов, и на определенных комплектациях доступен опциональный цветной головной дисплей. Вы получаете беспроводной CarPlay и Android Auto в качестве стандартного оборудования, а также активную систему шумоподавления в стандартном списке. Однако за 10-динамиковую акустическую систему Bose вам придется доплатить.

Вместе с тщательным пересмотром происходит полностью новая силовая установка. Старый V-образный 6-цилиндровый двигатель и вариатор ушли в прошлое, их заменил 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель с переменным сжатием от Nissan, сопряженный с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. В Murano этот двигатель развивает 241 лошадиную силу и 260 фунт-футов крутящего момента. Это на 19 лошадиных сил меньше, чем у предыдущей модели, но крутящий момент вырос на 20 фунт-футов. Что касается коробки передач, она по-прежнему приводит передние колеса в стандартной конфигурации. Полный привод доступен по желанию.

Цены на Murano 2025 года будут объявлены ближе к дате начала продаж, которая на данный момент назначена на начало следующего года. Исходя из текущих цен, мы ожидаем, что стартовая цена будет в районе ниже 40 000 долларов. Версия Platinum AWD верхнего уровня, вероятно, превысит 50 000 долларов.

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