Nissan Armada 2025: Вот оно

Крупнейший внедорожник Nissan готовится к серьезному обновлению к 2025 году. Трехрядный Armada был полностью переработан с нуля: обновлен экстерьер, технологичный интерьер, новый двигатель и впервые для США - прочная версия для бездорожья.

В основе 2025 Armada лежит новый турбированный 3,5-литровый V-6 двигатель, заимствованный у Infiniti QX80. Здесь он развивает 425 лошадиных сил и 516 фунт-футов крутящего момента, что на 25 лошадиных сил и 103 фунта-фута лучше, чем у уходящего V-8. Новый двигатель работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и стандартным адаптивным полным приводом.

Фото: Motor1.com Nissan

В 2025 Armada увеличена торсионная жесткость на 25% по сравнению с предыдущей моделью и боковая жесткость на 57%. Это обеспечивает лучшее качество хода, сообщает Nissan, и делает его еще более способным для бездорожья с установленной новой версией Pro-4X. А теперь с стандартным встроенным классом четыре фаркопа Armada может буксировать до 8500 фунтов.

Внедорожная версия Pro-4X от Nissan впервые появляется на Armada, добавляя обновления, такие как 20-дюймовые шины для всех типов местности, адаптивную пневматическую подвеску, металлическую защиту картера и настоящий электронный блокировочный дифференциал заднего моста. Этот блокировочный дифференциал раньше был эксклюзивом для Nissan Patrol на Ближнем Востоке, теперь он наконец доступен в США.

С пневматической подвеской на самой высокой степени, Armada Pro-4X имеет 9,6 дюйма дорожного просвета и на 2,1 дюйма выше стандартной высоты. Переработанный передний бампер с дизайном в стиле решетки с тремя пазами улучшает подъезд, а аналогично обновленный задний бампер улучшает отъезд. В целом Armada Pro-4X имеет угол подъезда 33,9 градуса, угол въезда 25,3 градуса и угол отъезда 24,3 градуса.

Те, кто меньше заинтересованы в внедорожные поездки на Armada, могут выбрать новую версию Platinum Reserve, которая занимает вершину линейки. Она получает эксклюзивные 22-дюймовые диски, адаптивную пневматическую подвеску, задний светодиодный план на всю ширину с полосой задних фонарей и обновления внутри, такие как массажные сиденья для водителя и пассажира, и отображение информации на лобовом стекле.

2025 Armada загружен стандартным оборудованием безопасности, таким как автоматическое экстренное торможение, адаптивные дальний свет, система контроля слепых зон, предупреждение о выходе за пределы полосы и многое другое. Новшество 2025 года - широкий вид спереди с углом обзора до 170 градусов перед автомобилем и "невидимый" капот на определенных моделях, таких как Pro-4X.

Фото: Motor1.com Nissan

Про Pilot Assist с управлением, ускорением и торможением поставляется в стандартной комплектации для всех моделей 2025 Armada. Версии SL и выше даже предлагают систему Pro Pilot 2.1 от Nissan, которая включает функцию hands-free для езды по шоссе. Она комбинирует в себе торможение, ускорение и управление с автоматической помощью при смене полосы движения. Это третья модель Nissan, предлагающая Pro Pilot 2.1 после Ariya и Rogue.

В интерьере 2025 Nissan Armada два 12,3-дюймовых экрана - один цифровой кластер и один центральный сенсорный экран - с функциями Google, такими как карты, ассистент и Play Store, доступными на версиях SL и выше. Переход на модели Pro-4X, Platinum или Platinum Reserve дает вам два двенадцатиполосных дисплея (как в Infiniti QX80) с большими возможностями. Беспроводной Apple CarPlay и Android Auto стандартны на всех моделях.

У 2025 Nissan Armada пока нет цены, но компания говорит, что она останется конкурентоспособной по сравнению с альтернативами, такими как Chevrolet Tahoe, Ford Expedition, Toyota Sequoia и другими. Обновленный внедорожник поступит в продажу позже в этом году.