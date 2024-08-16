Обновленный Lincoln Navigator 2025 получает огромный новый экран и массажные кресла во втором ряду

Компания Lincoln представила новый Navigator на 2025 год, чтобы конкурировать с Cadillac Escalade.

Пассажиры первого и второго ряда могут наслаждаться подогреваемыми и охлаждаемыми массажными сиденьями, в то время как система Ford для безопасного вождения на автостраде BlueCruise идет в стандартной комплектации.

Два модельных ряда Black Label получают уникальные характеристики, цвета и обивку.

Текущий Lincoln Navigator уже находится в продаже несколько лет, и для того чтобы противостоять обновленному недавно Cadillac Escalade, роскошная марка Ford представляет совершенно новую модель. Navigator 2025 года остаётся с тем же 440-сильным 3,5-литровым Ecoboost V6, что и у предыдущей модели, но в остальном это совершенно другое чудовище внутри и снаружи. Огромный 48-дюймовый мультимедийный дисплей доминирует на приборной панели, в то время как пассажиры первого и второго ряда могут получить подогреваемые и охлаждаемые массажные сиденья.

Как и Escalade, новый Navigator - это впечатляющее сочетание больших колес, комфорта и технологий. Стандартные 22-дюймовые диски могут быть заменены на еще более крупные 24-дюймовые, и, как и кузов нового грузовика, они полны изысканных деталей.

Там, где Lincoln отличается от недавно обновленного Cadillac, так это в том, как он использует свои различные элементы роскоши. Функция "Rejuvenate" объединяет ароматизатор в салоне автомобиля, световую атмосферу, массаж, климатическую систему и многое другое в единый театральный опыт, призванный расслабить водителя. Включить его можно только в режиме парковки. Каждый цикл системы длится 5-10 минут.

Это доступно только для передних пассажиров, но задние пассажиры далеки от забвения. Как уже упоминалось, второй ряд можно дополнить подогреваемыми и охлаждаемыми массажными сиденьями. Даже третий ряд, часто оставляющийся без внимания даже в роскошных грузовиках, имеет подогреваемые сиденья. Если вам интересно количество USB-портов в этом гиганте, их 14.

Возможности продолжаются даже за пределами Navigator. Доступная функция "cargo tailgate manager" добавляет несколько полок для хранения ваших товаров, скамейку и даже стол. Другими словами, этот автомобиль предназначен для отдыха во время стоянки.

Вождение Lincoln должно быть лёгким, особенно на автостраде. Система безопасного вождения Ford, BlueCruise, поставляется в стандартной комплектации. Как и Super Cruise от General Motors, она позволяет автомобилю двигаться без использования рук на автостраде, оставаясь в своей полосе и осторожно контролируя газ и тормоз. Необходимо контролировать ее, но она снимает много стресса во время долгих поездок.

Если всего этого недостаточно, то есть две модели Black Label, названные Enlighten и Atmospheric. Забудьте о 24-позиционном регулировке сиденья водителя. В отделке Black Label верхнего уровня Navigator получает 30-позиционное сиденье "Perfect Position". Интерьер также украшен натуральным деревом, премиальной кожей и так называемым "кристаллически вдохновлённым" регулятором громкости.

"Enlighten" - это более светлая версия Black Label: бежевые сиденья с серой окантовкой и березовыми акцентами. "Atmospheric" - более мрачная из двух, с серыми кожаными сиденьями, черными полами и медными акцентами. Обе включают в себя эти впечатляющие капитанские кресла второго ряда в стандартной комплектации, а также звуковую систему с 28 динамиками.

Цены на 2025 Navigator пока не объявлены, но учитывая, что текущий Lincoln Navigator начинается с середины восьмидесятых, стоит ожидать, что новая модель приблизится к шестизначной сумме. Новый грузовик поступит в продажу в следующем весеннем сезоне.

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