Lamborghini Temerario 2025: Вот оно

Итальянская автомобильная компания Lamborghini заменяет спортивный автомобиль Huracán на гибридный Temerario.

Temerario оснащен V-8 и тремя электрическими моторами, общая мощность которых составляет 920 лошадиных сил, а максимальная скорость - 211 миль в час.

Двигатель V-8 разгоняется до 10 000 оборотов в минуту, а емкость батареи составляет 3,8 киловатт-часа.

Согласно сообщению компании, Lamborghini Temerario является высокопроизводительным электрифицированным транспортным средством, оснащенным гибридной установкой с двойным турбированным 4,0-литровым двигателем V-8 и тремя электрическими моторами. Общая мощность составляет 920 лошадиных сил, а до 100 км/ч Temerario разгоняется за всего лишь 2,7 секунды. Максимальная скорость - 211 миль в час.

Новый двигатель V-8 компании Lamborghini построен с нуля. Он имеет конфигурацию "горячей V" 90 градусов и коленчатый вал с плоской шатунной парой, с двумя турбинами, работающими на максимальном давлении 36 psi. Чугунные головки блока цилиндров из алюминиевого сплава и титановые шатуны помогают снизить вес, а покрытые алмазоподобным углеродом пальцы следящего механизма в механизме газораспределения обеспечивают возможность вращения двигателя до 10 000 оборотов в минуту.

К V-8 присоединены три маслоохлаждаемых аксиально-потоковых электрических мотора. Один из них расположен сзади между двигателем и трансмиссией с восьмиступенчатым двойным сцеплением. Этот электромотор один производит до 150 лошадиных сил и 221 фунт-фут крутящего момента. Другие два мотора, установленные на передней оси, приводят передние колеса и развивают по 82 лошадиные силы каждый. Да, этот новый Lamborghini имеет полный привод, но не волнуйтесь, есть функция "Режим дрифта", которая распределяет крутящий момент на задние колеса на трех различных уровнях мощности. Temerario также оснащен функцией контроля запуска.

Емкость батареи составляет 3,8 киловатт-часа. Подключите Temerario к обычному порту зарядки переменного тока мощностью до 7 киловатт, и батарея зарядится за 30 минут. Ее также можно заряжать с помощью рекуперативного торможения, или непосредственно от V-8 всего за 6 минут. Вы можете ездить исключительно на передних электрических моторах, но Lamborghini не указывает дальность хода Temerario на электричестве.

С точки зрения внешнего вида, Temerario выглядит как смесь более крупной Revuelto и уходящего Huracán. Фары занимают небольшую часть каждого угла капота - они даже более узкие, чем у Huracán, - а модные гексагональные светодиодные дневные ходовые огни расположены прямо под ними по бокам переднего бампера. Temerario оснащен колесами диаметром 20 и 21 дюйм с коваными или углеродными опциями.

Сбоку Temerario не такой изящный, как Huracán. Здесь появляется большой аэродинамический вентиляционный отсек прямо перед задними колесами, что увеличивает аэродинамическое усилие на 103% по сравнению с Huracán Evo.

Пакет легкого веса Temerario Alleggerita, с более крупным задним антикрылом, уникальной обработкой бамперов и ободами из углеродного волокна, дебютирует при запуске и рекламирует увеличение аэродинамического усилия на 158% по сравнению с Huracán Evo, и снижение веса на 55 фунтов по сравнению со стандартным Temerario. Дополнительно можно установить Carbon Pack, что снижает еще 4 фунта за счет использования углерода на заднем диффузоре, крышках зеркал и боковых воздухозаборниках.

Под кожей новая легкая шасси. Вместо смешанной алюминиево-углеродной конструкции Huracán, шасси Temerario полностью изготовлено из алюминия. Это приводит к снижению использования материала на 50%, на 80% меньше тепловых сварочных швов и увеличению крутящей жесткости на 20%. Это также помогает уменьшить вес.

Внутри Temerario - кабина в стиле кокпита, усеянная гексагональными элементами. Высота потолка увеличивается на 1,3 дюйма по сравнению с Huracán, а высота сиденья увеличивается на 1,8 дюйма. Даже баскетболист ростом 6 футов 6 дюймов может носить шлем в этой машине, утверждает Lamborghini.

В центре приборной панели находится вертикальный сенсорный экран 8,4 дюйма, а водитель имеет доступ к цифровому приборному щитку 12,3 дюйма, а пассажир - к немного меньшему сенсорному дисплею 9,1 дюйма.

Одна вещь, о которой мы пока не знаем, - это цена Lamborghini Temerario. Исходящий Huracán Evo стартовал около $300 000 в США, так что не исключено, что Temerario будет стоить около $400 000 или даже $500 000. Больше информации о Lamborghini Temerario мы узнаем, когда он поступит в продажу позднее в этом году или в начале 2025 года.

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