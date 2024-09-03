Hyundai Ioniq 2025 получает версию для бездорожья и систему NACS

И теперь он становится еще лучше благодаря стандартной зарядке NACS и новой версии XRT, пригодной для бездорожья.

Модель XRT стала вторым специализированным вариантом в линейке Ioniq 5, после высокопроизводительной версии Ioniq 5 N. Hyundai установил на автомобиль подвеску, поднятую на 0,9 дюйма, уникальную настройку подвески и 18-дюймовые колеса, обутые в покрышки для бездорожья. Пока нет информации о дополнительной защите днища, но учитывая наличие батареи, установленной в пол, стандартной защиты должно хватить для легких экскурсий.

Снаружи автомобиля можно увидеть уникальные передние и задние бамперы, покрытые обшивкой в стиле "цифровой камуфляж". Модель XRT предлагается в двух уникальных цветовых вариантах: Ultimate Red и Cosmic Blue Pearl. Также есть две красные эвакуационные петли спереди, о которых сообщается, что они могут вытянуть до 5 834 фунтов в случае необходимости. Компания также опубликовала углы подъезда и ската в 19,8 градусов и 30,0 градусов соответственно. Это на 2,3 градуса и 4,6 градуса лучше, чем у стандартной модели. Другие изменения включают специальные эмблемы, черные крышки зеркал, защитные коврики, а также другую обивку сидений.

Также были внесены серьезные изменения в остальную часть линейки Ioniq 5. Емкость двух типов батарей была увеличена: у стандартной батареи теперь 63 киловатт-часа против 58 киловатт-часов, а у батареи с повышенным запасом до 84 кВт-ч вместо 77,4 кВт-ч. Примерные запасы хода можно увидеть ниже:

ТримТип приводаТекущий запас хода (мили)Новый запас хода (плановый)LimitedAWD260250+ до 280+ в зависимости от варианта / размера колес и шинSE / SELAWD260250+ до 280+ в зависимости от варианта / размера колес и шинXRTAWDН/А250+ до 280+ в зависимости от варианта / размера колес и шинSE / SEL / LimitedRWD303310+SE Standard RangeRWD220240+

Модель XRT оснащена более крупной батареей и двигателем AWD с двумя моторами как стандартное оснащение, что логично для автомобиля, ориентированного на бездорожье. Hyundai не упоминает мощность для новых модификаций Ioniq, но учитывая, что последняя версия с двумя двигателями развивала 320 лошадиных сил и 446 фунт-футов крутящего момента, нам не важно, будет ли какой-то серьезный скачок в мощности.

Следующим крупным изменением в линейке Ioniq 5 стало появление порта для зарядки в стиле NACS, как у Tesla. Этот порт обеспечивает доступ ко всем более чем 17 000 станциям быстрой зарядки Supercharger от Tesla, что практически удваивает количество доступных зарядных станций постоянного тока для владельцев Ioniq 5. Hyundai отмечает, что в каждый автомобиль будет включен адаптер CCS, чтобы вам не приходилось беспокоиться о том, что зарядное устройство не подходит к вашему автомобилю.

Hyundai внесла множество других изменений в линейку Ioniq 5 на 2025 год. Появились новые бамперы, спойлер, более аэродинамичные колеса и три новых матовых цвета. В салоне вы найдете новую компоновку системы климат-контроля, порты USB-C, физические кнопки для подогрева сидений и давно ожидаемую беспроводную поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Сведения о ценах на Ioniq 5 2025 года пока не были опубликованы, но Hyundai сообщает, что автомобиль будет соответствовать налоговому кредиту в размере 3 750 долларов при выходе на рынок, поскольку он станет первым автомобилем, произведенным на заводе Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) в Джорджии.

Также не сделано упоминаний о возвращении модели Ioniq 5 N на 2025 год, однако нет признаков того, что она должна была быть выпущена только на один год. Мы уверены, что она вернется как минимум еще на несколько лет.