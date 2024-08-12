2025 GMC Terrain: Вот оно

С 2018 года текущая модель GMC Terrain скромно занимала свое место в линейке компании. В 2022 году прошло отсроченное обновление внешности, однако несмотря на свой возраст, Terrain остается самым популярным внедорожником GMC в первой половине этого года. Теперь наступило время новой модели, которую GMC называет следующим поколением своего внедорожника начального уровня.

Первое, на что вы обратите внимание на GMC Terrain 2025 года - это обновленный внешний дизайн. На самом деле, различия могут не быть сразу заметными - общий дизайн похож на предыдущую версию, особенно с C-образными светодиодными дневными ходовыми огнями спереди и подъемом по линии борта к C-образному столбцу D. Новая модель принимает впереднем направлении этот столбец, аналогично своему собрату Chevrolet Equinox. Передок полностью новый, с более крупной прямоугольной решеткой, расположенной над передним бампером с более сложными углами и острыми краями.

Сзади все новое с более прямыми линиями от нижнего бампера, который теперь имеет вертикально ориентированные отражатели. C-образные фонари стали в целом меньше, а маленькие задние боковые окна Terrain заменены более крупными стеклопакетами. Также появилась новая двухцветная крыша, подчеркнутая плавающим мотивом крыши, созданным новым дизайном C-образного столба D.

Перейдя внутрь, изменения значительно более драматичные. 15-дюймовый портретный цифровой экран занимает центр приборной панели, дополненный 11-дюймовым цифровым дисплеем инструментов. Эти элементы стандартны для всей линейки Terrain и служат визитной карточкой значительного обновления технологий, включая 15 систем помощи водителю и Google Assistant, среди прочего. В числе опций - автоматический задний люк, датчики дождя, подключение к сети 5G и восемь внешних камер, больше, чем у любого предыдущего Terrain.

Механически 2025 Terrain не изменился сильно. Единственный вариант двигателя - турбированный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 175 лошадиных сил и 203 фунт-фут крутящего момента. Это также, как и у текущего Terrain, но он работает с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. По информации GMC, у 2025 Terrain будет стандартный полный привод. Пока неясно, будет ли позднее доступна более дешевая версия с передним приводом.

Кроме того, о новом Terrain остается еще много неизвестного. Он выглядит немного выше и шире, но GMC не поделился конкретной информацией о габаритах или изменениях в шасси. Сначала появится базовая версия Elevation, заменяющая SLE и SLT, и поступит в продажу в конце 2024 года. AT4 и Denali появятся в следующем году в качестве моделей 2026 года, предлагая больше функций, более роскоши и на AT4 - больше обновлений для бездорожья.

Ориентировочно цены будут объявлены ближе к дате начала продаж Terrain. Учитывая обилие технологий и стандартный полный привод, не удивляйтесь, если базовая цена значительно превысит текущую стоимость Terrain, начинающуюся от $30 095.

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