BMW M4 CS 2025: вот это да

Долгожданный момент настал. Новый BMW M4 CS уже здесь, удачно вписываясь между моделями Competition и CSL, чтобы принести больше мощности, меньший вес и огромную скорость в дом M.

Если вы знакомы с M3 CS, то все это не вызовет удивления. Двухдверная модель получила ту же настройку двигателя: 543 лошадиные силы к своему турбированному рядному шестицилиндровому двигателю. Максимальный крутящий момент составляет 479 фунт-футов, и передача мощности на дорогу осуществляется через систему полного привода M xDrive от BMW. Единственная доступная трансмиссия - восьмиступенчатая автоматическая Steptronic, и при полном нажатии на педаль газа 60 миль в час достигаются за 3,2 секунды. Максимальная скорость ограничена 188 милями в час - что соответствует M3 CS на всех фронтах.

Также уменьшился вес. BMW утверждает, что по сравнению с M4 Competition удалось сэкономить 45 фунтов благодаря использованию углеродного волокна для многих кузовных панелей, таких как капот, передний сплиттер и задний диффузор, среди прочего. Это касается не только внешности - центральная консоль, лепестковые переключатели и различные элементы интерьера также изготовлены из легкого материала. Стандартные сиденья M Carbon стали легче, а BMW даже удалось избавиться от веса в восемь фунтов за счет изменений в выхлопной системе.

В сочетании с настройкой шасси и подвески, специфичной для CS, результатом стал быстрый купе, которое также отлично справляется с поворотами. Нет, оно не обогнало CSL на Nürburgring, но приблизилось очень близко. BMW остановил хронометр на официальном времени 7 минут 21,99 секунды - примерно на 1,5 секунды медленнее, чем у крайне жесткой модели CSL. Чтобы помочь покупателям извлечь максимум из CS на трассе, BMW предлагает шины для трека или "ультра-трек" в качестве бесплатной опции. Они устанавливаются на штатный набор легкосплавных колес M черного или золотистого цвета, диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.

Другие характерные черты CS включают в себя отличительный черный интерьер с красными вставками, обтянутый кожей и алькантарой. Цвета кузова при запуске ограничены Ривьерским синим или Замороженным островом Мэн Грин, контрастирующими с обнаженным углеродным волокном и желтыми габаритными огнями в фарах. Логотип CS можно найти на сиденьях, центральной консоли и дверных порогах, а также на багажнике и решетке. Большая почка радиатора, теперь без рамки для экономии веса, получила красные вставки, чтобы выделиться по сравнению со стандартной M4.

Хотя вес снизился, цена, конечно же, выросла. С учетом платы за доставку в размере 1175 долларов, стоимость M4 CS начинается с 124 675 долларов - на 35 200 долларов дороже, чем M4 Competition xDrive. Производство начнется в июле, а поставки начнутся в конце этого года.

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