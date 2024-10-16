2025 BMW 2 Series Gran Coupe: Это он

В 2025 году дебютировала второе поколение BMW 2 Series Gran Coupe. Модель по-прежнему оснащается турбированным четырехцилиндровым двигателем объемом 2,0 литра, но силовая установка стала более мощной.

2025 BMW 2 Series Gran Coupe поступит в продажу в США в марте по цене от $40 775.

Второе поколение BMW 2 Series Gran Coupe представлено в 2025 году. Изначально GC был представлен как четырехдверная альтернатива стандартной 2 Series, построенной на платформе переднего привода от BMW. Обновленный седан, дебютировавший сегодня, получил обновленный внешний дизайн, обновленный салон с новейшей технологией и переработанные силовые установки, которые стали мощнее.

Турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель по-прежнему устанавливается на 2 Series Gran Coupe 2025 года, который получил переработанную геометрию сгорания, двойную систему впрыска и многое другое. Он развивает 241 лошадиную силу в модификациях 228 sDrive и xDrive, и 312 л.с. в M235 xDrive, при этом обе версии выдают одинаковые 295 фунт-футов крутящего момента.

BMW также заменила восьмиступенчатую автоматическую коробку передач на семиступенчатую коробку с двойным сцеплением. Она получила функцию M Sport Boost при установке пакета M Sport, которая настраивает параметры автомобиля на максимальное ускорение, которое водитель активирует, удерживая левый лепесток переключения в течение одной секунды.

Модель 228 xDrive может разогнаться до 60 миль в час за 5,8 секунды, на 0,2 секунды быстрее, чем ранее. M235 требуется 4,7 секунды, чтобы совершить тот же спринт, что на 0,1 секунды медленнее, чем модель 2024 года. Хотя M235 стала мощнее, выработка крутящего момента снизилась с 332 фунт-футов для 2024 года.

BMW 2 Series Gran Coupe 2025 года стала крупнее седана, которого она заменила, увеличившись на 0,7 дюйма в длину и 1,0 дюйма в высоту. Ширина и колесная база остались прежними. Стиль M Sport стал стандартным для всей линейки, с крупными вентиляционными отверстиями под решеткой радиатора.

Выпуклая цифра 2 выделяет Hofmeister kink, в то время как узкие светодиодные фонари оформляют заднюю часть. В стандарте предлагаются 18-дюймовые легкосплавные диски, с возможностью выбора из 18- и 19-дюймовых дизайнов, которые комплектуются всесезонными, летними или производительными шинами от BMW.

Адаптивная подвеска M от BMW стала стандартной, но покупатели могут получить традиционную систему подвески без дополнительной оплаты. BMW изменила подвеску автомобиля, увеличивая отклонение рулевого угла на 20 процентов для улучшения управляемости и комфорта.

Внутри Gran Coupe появился изогнутый дисплей BMW Curved Display, работающий на BMW OS 9. Также появились новый селектор передач, беспроводное зарядное устройство и стандартная 12-дюймовая аудиосистема Harmon/Kardon. Перфорированная кожа Veganza без содержания кожи, а также новые дизайнерские обогреваемые спортивные сиденья, стали стандартом. Массажные передние сиденья доступны впервые.

BMW начнет производство второго поколения 2 Series Gran Coupe в этом году на своем заводе в Лейпциге, Германия. Он поступит в продажу в США в марте, с моделями 228 xDrive и M235 xDrive, появившимися первыми на прилавках. Модель 228 sDrive появится где-то в середине следующего года.

Все три комплектации дороже на $1 380 по сравнению с прошлым годом, с моделью начального уровня, стартующей от $40 775 (цена включает сбор в размере $1 175, вместо $995 для 2024 года). BMW установила цену на флагманскую модель M235 xDrive от $50 675.

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