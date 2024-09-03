2025 Aston Martin Vanquish: Вот она

Автомобильный бренд Aston Martin возродил модель Vanquish после шестилетнего перерыва. Новый Aston Martin Vanquish 2025 оснащен двойным турбированным V-12, развивающим потрясающие 820 лошадиных сил, а также имеет в основном карбоновое кузовное покрытие. Стартовая цена нового Vanquish составит захватывающие $420,000.

Для некоторых людей только V-12 подойдет. Неважно, что двойной турбированный 4.0-литровый V-8 в модели DB12 развивает 671 лошадиную силу и звучит отлично - в нем просто недостаточно цилиндров. Именно поэтому Aston Martin возрождает одно из величайших имен в мире автомобилей с V-12: Vanquish.

Фото: Motor1.com Aston Martin

После шестилетнего отсутствия и отмененной попытки создать сверхмощный суперкар с центральным расположением двигателя, Aston Martin Vanquish возвращается и возвращается к своим корням. Это абсолютно большой, мощный, роскошный GT-кар, оснащенный 5.2-литровым двойным турбированным V-12, развивающим 824 лошадиные силы и способным разгоняться до 214 миль в час. Aston Martin планирует производить не более 1,000 автомобилей в год, а базовая цена составит $420,000.

Двигатель разделяет свои базовые размеры с предыдущим V-12 от Aston Martin, но по сравнению с предшественником он кардинально переработан. Для увеличения мощности и крутящего момента - монструозных 738 фунт-футов, - и одновременно для соответствия все более строгим нормам выбросов, V-12 получил новый блок, головки, порты, распределительные валы, шатуны, турбины, форсунки топлива и перемещенные свечи зажигания. По сути, все. Aston Martin утверждает, что двигатель "неузнаваем" по сравнению со старым.

Как и в случае с предыдущей моделью DBS Superleggera, двигатель сопряжен с заднерасположенной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, но, в отличие от нового Vantage и DB12, он получает электронно управляемый дифференциал с ограниченным скольжением. У двигателя также есть новая функция под названием Boost Reserve, которая может увеличивать давление наддува выше необходимого при частичной нагрузке, так что когда водитель просит больше мощности, наддув уже готов. Это достигается путем тщательной координации дросселя и электронно управляемого waste-гейта. Aston Martin говорит, что передаточное число задано для обеспечения такой высокой максимальной скорости, но ускорение все равно остается сильным - разгон до 60 миль в час занимает 3.2 секунды.

Как и все современные модели Aston Martin, у Vanquish есть сплавной и экструдированный алюминиевый монококовый кузов, но в отличие от моделей DB12 и Vantage, в нем преобладает карбоновая кузовная обшивка. Aston Martin сообщает о сухом весе 3,911 фунтов в самой легкой форме, но с всеми жидкостями, необходимыми для вождения, Vanquish перейдет через отметку в 4,000 фунтов. Шины - это особенный комплект Pirelli P-Zero размером 275/35 спереди и 325/30 сзади. Стандартно вы получаете кованые колеса и карбон-керамические тормоза, которые помогают держать подвесной мост под контролем.

Также есть все виды изысканных технологий шасси. Vanquish использует демпферы Bilstein DTX, как новые модели Vantage и DB12, а также получает шестимерный инерциальный измерительный блок, который помогает обеспечить более точное управление демпферами, электронно управляемым дифференциалом и системами контроля тяги/стабильности. Также есть новая система под названием Corner Braking, которая помогает обеспечить стабильность задней части при торможении в поворот.

Внутри Vanquish очень похож на другие текущие модели Aston Martin, с новой центральной консолью, заполненной физическими элементами управления, и уникальной информационно-развлекательной системой. Одним из основных критериев старых моделей Aston было их неудовлетворительное внутреннее убранство, и салон Vanquish, кажется, не имеет ничего общего с этим.

По сравнению с моделью DB12, Vanquish стал длиннее, шире и ниже. Его колесная база превышает 3.0 дюйма, общая длина увеличилась на 6.5 дюйма, а ширина - на 2.4 дюйма. Однако снижение высоты на две десятые дюйма делает его немного короче. Однозначно, это выглядит как Aston Martin, но с более скульптурным капотом спереди и более массивными бедрами сзади. Резкое Kamm-крыло уникально среди других новых моделей Aston и вдохновлено серией автомобилей, которые компания гоняла на Ле-Мане в 1960-х годах - DP212, DP214 и DP215. В профиле и сзади также есть что-то от ограниченной серии Valour, которая сама по себе напоминает массивные GT-кары Aston 1970-х годов.

Это всего лишь третий раз, когда Aston Martin использовал название Vanquish. Его предшественники - это очень любимые модели, флагманские GT-кары с двигателем V-12, поэтому у новой модели есть многое, чему следует соответствовать. По первому впечатлению, мы считаем, что у нее не должно возникнуть проблем.