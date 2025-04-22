Противостояние 2024 и 2025 годов: Анализ результатов пяти Гран При

В ходе анализа результатов пяти первых Гран При 2024 и 2025 года выяснилось, что ни одна из команд не повторила свою статистику, несмотря на стабильный регламент. Успех в мире Формулы 1, как оказалось, относителен, поскольку успехи одних команд базируются на неудачах других.

Наиболее значительный прогресс продемонстрировала команда McLaren. Год назад они занимали третье место в общем зачете с 96 очками, не победив ни разу. Сейчас же они увеличили количество очков вдвое, выиграв четыре гонки подряд. Еще одной командой, чей прогресс бросается в глаза, является Mercedes.

С другой стороны, отмечается значительный регресс у команды Red Bull Racing. Они набрали на 106 очков меньше, чем год назад, и спустились на две позиции в общем зачете. Ferrari также испытала серьезные потери по сравнению с предыдущим сезоном.

Подводя итоги, можно выделить следующие изменения в таблице результатов: