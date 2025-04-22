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Противостояние 2024 и 2025 годов: Анализ результатов пяти Гран При

Сравнение результатов Гран При 2024 и 2025 года в Формуле 1: прогресс McLaren, регресс Red Bull Racing, потери Ferrari. Как изменились команды и их позиции в чемпионате мира.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.04.2025, 12:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В ходе анализа результатов пяти первых Гран При 2024 и 2025 года выяснилось, что ни одна из команд не повторила свою статистику, несмотря на стабильный регламент. Успех в мире Формулы 1, как оказалось, относителен, поскольку успехи одних команд базируются на неудачах других.

Наиболее значительный прогресс продемонстрировала команда McLaren. Год назад они занимали третье место в общем зачете с 96 очками, не победив ни разу. Сейчас же они увеличили количество очков вдвое, выиграв четыре гонки подряд. Еще одной командой, чей прогресс бросается в глаза, является Mercedes.

С другой стороны, отмечается значительный регресс у команды Red Bull Racing. Они набрали на 106 очков меньше, чем год назад, и спустились на две позиции в общем зачете. Ferrari также испытала серьезные потери по сравнению с предыдущим сезоном.

Подводя итоги, можно выделить следующие изменения в таблице результатов:

КомандаОчки 2024Место 2024Очки 2025Место 2025Изменение позицииИзменение очков
McLaren9631881
Фото: F1news.ru
2		+92
Mercedes5241112
Фото: F1news.ru
2		+59
Red Bull1951893
Фото: F1news.ru
2		-106
Ferrari1512784
Фото: F1news.ru
2		-73
Williams08255
Фото: F1news.ru
3		+25
Haas57206
Фото: F1news.ru
1		+15
Aston Martin405107
Фото: F1news.ru
2		-30
Racing Bulls7688
Фото: F1news.ru
2		+1
Sauber01069
Фото: F1news.ru
1		+6
Alpine09610
Фото: F1news.ru
1		+6

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