Противостояние 2024 и 2025 годов: Анализ результатов пяти Гран При

В ходе анализа результатов пяти первых Гран При 2024 и 2025 года выяснилось, что ни одна из команд не повторила свою статистику, несмотря на стабильный регламент. Успех в мире Формулы 1, как оказалось, относителен, поскольку успехи одних команд базируются на неудачах других.
Наиболее значительный прогресс продемонстрировала команда McLaren. Год назад они занимали третье место в общем зачете с 96 очками, не победив ни разу. Сейчас же они увеличили количество очков вдвое, выиграв четыре гонки подряд. Еще одной командой, чей прогресс бросается в глаза, является Mercedes.
С другой стороны, отмечается значительный регресс у команды Red Bull Racing. Они набрали на 106 очков меньше, чем год назад, и спустились на две позиции в общем зачете. Ferrari также испытала серьезные потери по сравнению с предыдущим сезоном.
Подводя итоги, можно выделить следующие изменения в таблице результатов:
|Команда
|Очки 2024
|Место 2024
|Очки 2025
|Место 2025
|Изменение позиции
|Изменение очков
|McLaren
|96
|3
|188
|1
|2
|+92
|Mercedes
|52
|4
|111
|2
|2
|+59
|Red Bull
|195
|1
|89
|3
|2
|-106
|Ferrari
|151
|2
|78
|4
|2
|-73
|Williams
|0
|8
|25
|5
|3
|+25
|Haas
|5
|7
|20
|6
|1
|+15
|Aston Martin
|40
|5
|10
|7
|2
|-30
|Racing Bulls
|7
|6
|8
|8
|2
|+1
|Sauber
|0
|10
|6
|9
|1
|+6
|Alpine
|0
|9
|6
|10
|1
|+6