Новый Changan CS75Plus с 2,0-литровым турбомотором на 233 л.с. и 8-ступенчатым автоматом Aisin готовится к выходу на российский рынок

Год назад Россию пополнили 2,5 тыс. Changan CS75Plus второго поколения. Известно, что машина пользовалась популярностью и не задерживалась в шоу-румах. Сегодня импортер выразил надежду на беспрепятственные поставки новой партии автомобилей. Первая партия из более чем 700 автомобилей уже прибыла в Россию, дилеры готовы к началу продаж. По словам экспертов, дилерам будет по плечу продавать по 3000 таких машин в месяц.

Фото: Tarantas.News

Цена новой модели пока не утверждена, но известно, что кроссовер будет стоить дороже предыдущей версии. Представитель одного из дилерских центров заявил, что новый Changan CS75Plus, вероятно, будет стоить около 3,8 млн рублей. Это может привлечь внимание покупателей к другим моделям в том числе к UNI-K, который, хоть и дороже, но предлагает полный привод.

Ожидается, что «третье» поколение Changan CS75Plus с приводом только на одну ось. 4x4 появится в четвертой версии. Исполнительный директор «Чанъань Моторс Рус» подтвердил, что новая модель уже представлена в Китае и в будущем появится в России.

Фото: Tarantas.News

На данный момент кроссовер оснащен только передним приводом. Однако его двигатель, 233-сильный 2,0-литровый турбомотор Blue Core D, обеспечивает отличную динамику и позволяет машине разгоняться быстро. Автомобиль оснащен 8-ступенчатым «автоматом» Aisin, который работает плавно и бесшумно.

Фото: Tarantas.News

У кроссовера мягкая подвеска, что делает поездки комфортными на ровной дороге. Однако, на высоких скоростях в поворотах автомобиль проявляет некоторую непредсказуемость. Кроссовер оснащен колесами 19-го размера, а его дорожный просвет составляет 190 мм.

Фото: Tarantas.News

Багажное отделение кроссовера вместительное — 620 литров. Салон автомобиля просторный, особенно на заднем сидении. Отмечается хорошая эргономика и комфорт передних кресел, а также качественная инфотеймент-система.

Фото: Tarantas.News

Панель приборов оборудована 2 цветными дисплеями по 12,3 дюйма каждый. В салоне присутствует функционал Apple CarPlay, однако поддержка Android Auto может отсутствовать.

Фото: Tarantas.News

Внешний вид кроссовера можно оценить по фото. Отмечается безрамочная конструкция передней части и оригинальный дизайн задних фонарей. В целом автомобиль выглядит современно и узнаваемо.