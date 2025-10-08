В сентябре на российском рынке дебютировали 14 новых автомобилей

В сентябре 2025 года на российском автомобильном рынке появилось 14 новых моделей, сообщает агентство «АВТОСТАТ» совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией (ОЛА). По данным экспертов, за этот месяц были зарегистрированы 10 новых легковых автомобилей, 2 грузовых машины, 1 легкая коммерческая (LCV) и 1 автобус. Все транспортные средства отмечены в статистике как впервые поступившие в продажи на территории страны.

Анализируя изменения по сравнению с предыдущим месяцем, специалисты отмечают снижение динамики: в августе на российский рынок вышла 21 новая модель, что приблизительно на 50% больше по сравнению с сентябрем. В последний летний месяц регистрировались 11 легковых автомобилей, 9 грузовых и 1 легкая коммерческая машина (LCV).

В сентябре сегмент легковых транспортных средств пополнился автомобилями 10 различных брендов. Интересно, что половина из них — представители китайского автопрома. В их числе седан BYD U7, гибридный кроссовер Denza N8, пикап Maxus Star X, кроссовер Xiaomi YU7 MAX и электрический лифтбек Xpeng P7+. Кроме зарубежных новинок, в статистику впервые были включены новые российские модели: двухместный электрокроссовер Eonyx M2, полноприводный пикап Sollers ST9 и кроссовер TENET T4. Среди других новинок — белорусский Belgee S50 и японский электрический кроссовер Honda S7.

Кроме того, в сегменте грузовых автомобилей отмечено появление двух российских машин: седельного тягача AMT 632901 и среднетоннажного грузовика Sollers TR180. В категории легких коммерческих автомобилей начались продажи бортового грузовичка KAMA X62, выпущенного китайской компанией Shandong KAMA Automobile. В автобусном сегменте российские перечни продаж пополнил новый двухэтажный низкопольный экскурсионный Higer KLQ6109GS, произведенный в Китае.