На 13-й неделе авторынок достиг новых рекордных показателей продаж

На прошлой неделе, которая стала 13-й по счету в 2026 году, был зафиксирован новый максимум по продажам легковых автомобилей. По информации агентства «АВТОСТАТ» ссылающегося на данные АО «ППК»*, с 23 по 29 марта 2026 года на учет было поставлено 28 616 новых легковых машин.

Этот показатель превысил результаты предыдущей недели на 19,3%. Кроме того, продажи оказались на 36,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, был установлен новый абсолютный рекорд продаж легковых автомобилей в 2026 году.

Генеральный директор «АВТОСТАТ» Сергей Целиков отметил в социальных сетях, что авторынок оживился, чему способствовала ранняя теплая весна. Он подчеркнул, что ранее отложенный спрос начал реализовываться, а широкое предложение новых моделей от производителей и дилеров также повлияло на рост продаж. По мнению эксперта, ключевым фактором стал конец квартала, когда дилеры стремятся выполнить установленные планы и получить положенные им бонусы.

В сегменте коммерческих автомобилей ситуация остается более сложной, но сохраняет определенные перспективы. За 13-ю неделю было реализовано 1 292 легких коммерческих автомобиля (LCV), что на 8,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей и на 22,1% ниже аналогичного периода прошлого года.

Продажи среднетяжелых и тяжелых грузовиков вновь превысили отметку в 1000 штук, составив 1 073 единицы. Это на 6,2% больше относительно 12-й недели, однако на 10,7% меньше по сравнению с прошлогодними результатами за тот же период.

В автобусном сегменте, который традиционно менее подвержен рыночным колебаниям, также отмечено снижение продаж. Показатель уменьшился на 5,9% по сравнению с предыдущей неделей и на 11,9% относительно аналогичной недели прошлого года.

