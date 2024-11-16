Цены на автомобили в 13 марках изменились в первой половине ноября

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» обнародовали данные, свидетельствующие о колебаниях цен на автомобили в России за первые две недели ноября 2024 года. Согласно информации, опубликованной на портале «Цена Авто», в 13 брендов были внесены изменения в стоимость представляемых моделей.

Компания Geely лидирует по числу увеличений цен. Рост стоимости затронул несколько моделей, особенно базовые версии. Например, кроссовер Atlas подорожал на 57 200–130 200 рублей, а Cityray – на 57 200–118 200 рублей. При этом седан Emgrand в базовой комплектации подорожал на 45 000 рублей.

Chery также пересмотрела цены на свои модели. Например, седан Arrizo 8 подешевел на 160 000–170 000 рублей, а кроссовер Tiggo 4 PRO подешевел на 180 000–245 000 рублей.

Автомобили EXEED подорожали на 30 000 рублей, в то время как SWM уменьшила цены на некоторые модели, такие как кроссовер G01, который подешевел на 142 800–159 300 рублей.

Марка TANK увеличила стоимость внедорожников, а Belgee и JAECOO также сделали корректировки в ценах своих автомобилей.

Changan снизила цены на кроссоверы CS55 Plus и CS95 предыдущего модельного года. Sollers поднял цены на свои модели на 1,1%, а KNEWSTAR 001 стал дороже на сумму от 87 200 до 177 200 рублей.

Седан Solaris HS подешевел на 10 000–163 000 рублей, а гибридный кроссовер Evolute i-SPACE потерял в цене от 470 000 до 761 000 рублей.

Таким образом, рынок новых автомобилей продолжает активное изменение цен, что может повлиять на покупательскую активность потребителей в ближайшее время.

Фото: АВТОСТАТ