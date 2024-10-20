Осталось два часа до старта: мнение Шарля Леклера

Шарль Леклер нацеливается на победу в гонке в Остине. Пилот команды Ferrari выразил уверенность в своих способностях и надежде на успех.

«Мне нравится, что нас называют фаворитами сегодняшней гонки. Теперь надо доказать, что так и есть», - отметил Леклер.

Суббота принесла успех итальянской команде, что подталкивает пилота к оптимистичным ожиданиям на гонку. «Я надеюсь, что и сегодня у нас будет высокий гоночный темп. Победа и второе место на финише станут идеальным результатом», - подытожил гонщик.