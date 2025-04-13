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Оставалось 110 минут до старта: мнение Кими Антонелли

Кими Антонелли готовится к гонке и намерен побороться за подиум, ожидая плотную борьбу с высоким гоночным темпом и деградацией шин.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.04.2025, 16:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

После штрафа Кими Антонелли начнёт гонку пятым и хотел бы побороться за подиум…

Кими Антонелли уверен в своих силах и намерен показать высокий результат в предстоящей гонке. Гонщик отметил, что предстоит ожесточённая борьба на трассе, так как все участники имеют примерно одинаковый темп. Важно действовать тактично на всей протяжённости гонки, аналогия с игрой в шахматы не случайна. Кими подчеркнул, что необходимо разумно выбирать моменты для атаки и аккуратно обращаться с покрышками из-за высокой деградации. Для него подиум станет прекрасным результатом своей работы.

«Я чувствую себя вполне уверенно. У нас был неплохой темп на длинной серии кругов, но гонка – это своеобразное испытание, где условия могут сильно измениться. Направление ветра, например, уже изменилось с момента второй тренировки, что влияет на поведение болида. Однако я убеждён в нашем высоком уровне гоночной подготовки в этом сезоне», - отметил Кими Антонелли.

Источник

Андреа Кими Антонелли (35)Mercedes (275)

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