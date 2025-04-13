Оставалось 110 минут до старта: мнение Кими Антонелли

После штрафа Кими Антонелли начнёт гонку пятым и хотел бы побороться за подиум…

Кими Антонелли уверен в своих силах и намерен показать высокий результат в предстоящей гонке. Гонщик отметил, что предстоит ожесточённая борьба на трассе, так как все участники имеют примерно одинаковый темп. Важно действовать тактично на всей протяжённости гонки, аналогия с игрой в шахматы не случайна. Кими подчеркнул, что необходимо разумно выбирать моменты для атаки и аккуратно обращаться с покрышками из-за высокой деградации. Для него подиум станет прекрасным результатом своей работы.

«Я чувствую себя вполне уверенно. У нас был неплохой темп на длинной серии кругов, но гонка – это своеобразное испытание, где условия могут сильно измениться. Направление ветра, например, уже изменилось с момента второй тренировки, что влияет на поведение болида. Однако я убеждён в нашем высоком уровне гоночной подготовки в этом сезоне», - отметил Кими Антонелли.