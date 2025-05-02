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100 лет Rolls-Royce Phantom: вековой символ статуса

Мета-описание: Столетие легендарной Rolls-Royce Phantom: история, владельцы и неповторимый стиль. Фото и подробности на autoexpress.
РедакцияР
Редакция
02.05.2025, 13:21·2 мин
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Фото: autoexpress

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Легендарному Rolls-Royce Phantom в любой день можно ожидать письмо от Его Величества Короля, потому что прошло ровно 100 лет с момента появления этого столпа автомобильного мира и непререкаемого символа статуса.

Для того чтобы вкратце охарактеризовать историю Phantom, дизайнеры марки создали произведения искусства, в которых отдано дань различным эпохам жизни этой машины, а также отмечено ее культурное влияние на протяжении десятилетий.

Если вернуться к самому началу, то вместо торжественного открытия на каком-нибудь крупном автосалоне, как мы бы ожидали сегодня, первое появление 'Нового Фантома' от Rolls-Royce было в объявлении в газете The Times в субботу, 2 мая 1925 года.

Фантом I, как он затем стал известен, фактически не был автомобилем. В то время Rolls-Royce предоставляла только шасси и механические компоненты, включая шестицилиндровый двигатель. Затем состоятельные люди передавали это кузовостроителю, такому как Park Ward или H. J. Mulliner & Co, чтобы создать что-то уникальное.

Фото: autoexpress

Только когда был запущен Phantom III в 1936 году, Rolls-Royce начала поставлять клиентам собственную кузовную часть, при этом эту модель стала первой, в которой появился двенадцатицилиндровый двигатель V12. Это также была единственная модификация с двенадцатью цилиндрами до того момента, пока компания BMW не взяла рулевое колесо почти спустя 70 лет.

Известные владельцы Rolls-Royce Phantom

На сегодняшний день было выпущено восемь поколений Phantom, каждое из которых служило транспортом для глав государств, военных командиров, британской и других королевских семей, одного золотоманьяка-злодея Джеймса Бонда и знаменитостей от Либераче и Элвиса Пресли до Jay-Z и Дэвида Бекхэма.

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