Уникальный автомобиль с ядерным двигателем: 100 лет без заправки и ремонта, но проект свернули.

После запуска ядерной энергетики ученые не думали об ее потенциальной опасности. Мировые конструкторы обсуждали огромные возможности использования атомных реакторов.

В 1958 году компания Ford представила макет атомного автомобиля. Планировалось, что обычные американцы будут управлять машиной, которая будет двигаться за счет уранового реактора.

Однако эта задумка провалилась. Никому не удалось уменьшить обычный реактор подводной лодки S2W до приемлемых размеров.

Однако проектом заинтересовался генеральный секретарь Никита Хрущев. В Советском Союзе началась разработка отечественного варианта атомного автомобиля. Под началом физика Александра Камнева был спроектирован ключевой элемент машины - рабочий ядерный реактор.

В 1965 году был создан прототип "Волга-атом" мощностью двигателя 320 лошадиных сил. Прошли испытания в Североморске. Они показали, что автомобиль чрезмерно перегревается и есть проблемы с торможением. После смены Хрущева на Леонида Брежнева интерес к проекту угас, и его разработку прекратили, сообщает "Русская семерка".

Тем не менее, идея ядерных реакторов на колесах в Советском Союзе окончательно не была отвергнута. Ученые разработали мобильные установки для производства электроэнергии в отдаленных районах, но после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году отношение к ядерной энергетике стало более осторожным, и такие установки были демонтированы.

История с атомным автомобилем возобновилась в 2009 году. Тогда американский инженер Лоуренс Кулесус представил концепцию автомобиля, способного работать сто лет без заправки и ремонта. Для этого необходим торий. Один грамм этого радиоактивного металла производит столько энергии, сколько 30 тысяч литров бензина.

В России есть достаточно этого металла, чтобы занять лидирующие позиции в сфере атомных автомобилей, учитывая наличие уже имеющихся разработок.

Как сообщалось ранее, в России продают ГАЗ-21 "Волгу" 1965 года в идеальном состоянии.

Фото: kolesa.kz