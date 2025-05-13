"Интересные факты о первой гонке в истории Формулы 1"

Сегодня исполняется 75 лет с момента проведения первой гонки Формулы 1 в Сильверстоуне, отмечаемой как начало великой истории чемпионата мира. Официальный сайт Формулы 1 подготовил подборку из десяти увлекательных фактов, связанных с этим знаковым событием.

Первоначально гонка называлась по-разному: Гран При Европы и Гран При Великобритании. Такое двойное название стало необычным явлением для первой гонки вне Франции и Италии. Старт гонки в то время необычайно состоялся 13 мая, отличаясь от современных сезонов, начинающихся обычно в марте.

На тот момент водойном первым поворотом был Woodcote, который оставался таковым с 1952 года по 2011 год. Скоростной Woodcote был первым поворотом 4,6-километровой трассы, где гонщики преодолевали Legsgo Copse, Maggots, Becketts, Chapel, Stowe и Club, завершая круг на повороте Abbey.

Король Георг VI, вероятно, самый значимый гость дня гонки, прибыл на Сильверстоун вместе с Королевой Елизаветой, принцессой Маргарет и другими знатными персонами, делая это почетным и редким моментом, когда монарх посещает автогонки в Великобритании.

Список участников первой гонки Формулы 1 включал принца Сиама и швейцарского барона, придавая ей аристократический оттенок. Принц Бира и барон Эммануэль Туло де Граффенрид были среди них, но оба не смогли завершить гонку из-за проблем с машинами Maserati.

Альфа Ромео 158 собрала вокруг себя три фаворита того времени: Джузеппе Фарина, Луиджи Фаджиоли и Хуан-Мануэль Фанхио. Три Ф стали символом команды. Гонка продолжалась практически два с четвертью часа, завершившись победой Фарины.

Средний возраст участников составлял 39 лет, причем троим гонщикам было за 50. Удивительно, что джазовый музыкант Джонни Клейз участвовал в гонке и занял 11-е место.

Британская команда BRM не смогла выйти на старт из-за технических проблем, однако ее машина Type 15 смогла принять участие в показательных заездах. Первый настоящий старт BRM состоялся только через год.

Интересный факт: Стирлинг Мосс занял второе место в гонке поддержки, несмотря на проблемы с двигателем его Cooper JAP. Ему даже удалось поучаствовать на приеме у Короля Георга VI.