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VK ведет переговоры о предустановке своих сервисов в автомобили.

В следующем году в автомобилях китайских брендов, официально представленных на российском рынке, планируется внедрение сервисов «VK Видео», «VK Музыка» и «VK Мессенджер».
А
Антон Звонкий
05.11.2024, 11:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В следующем году в автомобилях китайских брендов, официально представленных на российском рынке, планируется внедрение сервисов «VK Видео», «VK Музыка» и «VK Мессенджер».

По данным VK, к концу 2025 года их продукты будут установлены на каждом десятом проданном автомобиле в России. В настоящее время в переговорах участвуют 10 производителей автомобилей.

По информации из СМИ, речь идет о внедрении отдельных сервисов VK, а не о создании собственной мультимедийной платформы. В долгосрочной перспективе у компании нет таких планов.

Напомним, что сервисы уже прошли тестирование на автомобилях китайского премиум-бренда Exeed. Для тестов использовалась модель Exeed VX. Для поддержания интернета был установлен специальный SIM-чип в стандартном телекоммуникационном модуле. Этот чип поддерживает работу в сетях 2G, 3G и 4G/LTE, обеспечивая стабильную передачу данных.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в России стал доступен китайский кроссовер Jetour Dashing. Повышенная скидка позволяет сэкономить на его приобретении.

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