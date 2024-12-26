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Объем запасов китайских автомобилей в России прослужит до апреля

Китайские автомобили: переизбыток на складах и возможный рост цен. Эксперты прогнозируют увеличение прайсов на 10%, несмотря на избыток на складах до апреля. Рекордный спрос на подержанные электрокары.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.12.2024, 09:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В случае с китайскими машинами поставщики в России столкнулись с проблемой перегруженных складов. Прогнозировалось, что из-за ситуации с индексацией утильсбора спрос на автомобили значительно вырастет, но ожидания не оправдались.

Согласно оценкам Сергея Целикова из «Автостата», уровень складских запасов китайских марок достигает 200–250 тысяч автомобилей. Год назад этот показатель был ниже и составлял 175 тысяч машин. Еще одним важным числом, упоминаемым участниками рынка, является наличие 360 тысяч автомобилей из Китая, не включая серые поставки.

Избыток автомобилей, по мнению автоэксперта Олега Мосеева, связан с завышенными планами поставок в Россию. Китайские бренды перевозили машины с избытком, стремясь закончить доставку до увеличения утильсбора. Но они не приняли во внимание падение спроса, отмечает газета «Ъ».

В данной обстановке эксперты не ожидают понижения цен на автомобили. Напротив, возможно увеличение цен на 10 процентов. При этом запасов китайских машин хватит, по меньшей мере, до апреля.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что российские аналитики зафиксировали рекордный спрос на подержанные электрокары.

Источник

Китайские (41)

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